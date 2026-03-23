Ailesinin yanında saldırıya uğradı: Olayın faturası 430 bin lira oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Westpark Alışveriş Merkezi otoparkında iki sürücü arasında çıkan trafik kavgası sonucu toplamda 430 bin lira idari para cezası uygulandı. C.Ç. ve U.E. arasında yaşanan olayda, polis müdahalesi ile cezalar verildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Westpark Alışveriş Merkezi otoparkında iki sürücü arasında çıkan trafik kavgasına karışan taraflara toplam 430 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bayraklı ilçesinde bulunan alışveriş merkezi önünde seyir halindeki iki aracın sürücüsü trafikte tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 35 H 8880 plakalı aracın sürücüsü C.Ç. (29), otomobilinden inerek diğer araca yöneldi. C.Ç., açık camdan içeri uzanarak 35 AVT 324 plakalı aracın sürücüsü U.E.'yi (35) dışarı çıkarmaya çalıştı. AVM görevlisi olduğu belirtilen bir kişi de araya girerek U.E. ve ailesine bölgeden gitmeleri için bağırdı. Olayın sosyal medyada yer alması üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı. İncelemelerde C.Ç.'nin aracından inerek saldırgan tavırlar sergilediği tespit edildi. Diğer sürücü U.E.'nin ise ters yönde ilerlediği ve geri manevra yaptığı sırada aracını C.Ç.'nin üzerine sürdüğü belirlendi. Polis ekipleri, C.Ç.'ye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 380 bin lira idari para cezası uyguladı ve ehliyetine 60 gün süreyle el koydu. Aynı aracın sahibine 40 bin lira ceza kesildi ve otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ters yönde ilerleyen U.E.'ye ise 10 bin lira ceza yazıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
