Peş peşe patlama sesleri duyulan Erbil'de etkisiz hale getirilen İHA yerleşim yerine düştü

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında şiddetli patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) bir alışveriş merkezinin yakındaki yerleşim yerine düştü.

Erbil'e kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Peş peşe patlama sesleri duyulan kentte etkisiz hale getirilen İHA'nın parçaları bir AVM yakınındaki yerleşim yerine düştü.

Bayram öncesi alışveriş nedeniyle Erbil'de söz konusu AVM'nin çevresi de kalabalıktı.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eski Irak Dışişleri Bakanı ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Irak'taki saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Zebari, "Bu gece Bağdat'taki El Reşid Oteli, Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği ve Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki Victory Üssü ile Erbil'e yönelik saldırılar, Iraklı milislerin çatışmayı genişletmek ve ülkeyi mevcut askeri çatışmanın içine tamamen çekmek amacıyla topyekün bir savaş başlattığı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.