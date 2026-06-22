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"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı

'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı Haber Videosunu İzle
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı
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Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan isimli bir şahsın AVM'de denetim yapıyormuş gibi görüntülenmesinin ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık, Aydoğan hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlattı.

  • Ferhat Aydoğan, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtarak bir AVM'de sözde denetim yaptı.
  • Ferhat Aydoğan hakkında 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan isimli bir şahsın AVM'de gerçekleştirdiği sözde denetim görüntüleri gündem oldu. Görüntülerin ardından Aydoğan hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan soruşturma başlatıldı.

AVM'DE "DENETİM" YAPTI

Kendini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın bir alışveriş merkezinde yaptığı ziyaretin görüntüleri tartışma yarattı.

Görüntülerde Aydoğan'ın yanında üniformalı kişilerle birlikte AVM içerisinde dolaştığı, çeşitli iş yerlerine girerek incelemelerde bulunduğu ve esnafla görüştüğü görüldü. Bazı anlarda işletmeleri kontrol ettiği izlenimi veren görüntüler dikkat çekti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Aydoğan hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, herhangi bir resmi yetkisi bulunmayan bir kişinin kamu görevlisi gibi hareket ettiği iddiaları üzerine yürütüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

AVM'de çekilen görüntülerde Aydoğan'ın mağazaları gezdiği, çeşitli alanlarda incelemelerde bulunduğu ve yanında bulunan kişilerle birlikte hareket ettiği anlar yer aldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Ortalık soytarılarla doluşmuş.

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

O kapüşonlu yavusaaak kim hep onun gazına gelmiş ...

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Haber YorumlarıDragoz:

yanlış anlaşılmış adam cumhur ittifakının evlerindeki ocakların bakım onarımını falan yapıyodur belki

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Haber Yorumlarımustafa CUMHUR:

aminoğlu

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