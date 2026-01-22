Albüm: Pakistan'daki Alışveriş Merkezi Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 60'a Çıktı

KARAÇİ, 22 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer pazartesi günü yaptıkları açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiğini söyledi.