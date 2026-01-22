Albüm: Pakistan'daki Alışveriş Merkezi Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 60'a Çıktı
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
KARAÇİ, 22 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer pazartesi günü yaptıkları açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiğini söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel