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CHP Osmaniye Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren, Uğradığı Saldırı Sonucu Yaralandı

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CHP Osmaniye Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Eren, alışveriş merkezi çıkışında 8 kişilik bir grubun muştalı saldırısına uğradı. Kafasından yaralanan Eren hastanede tedavi altına alındı, polis soruşturma başlattı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Eren, 8 kişilik grubun saldırısına uğradı. Muşta ile kafasından yaralanan Eren, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, bir alışveriş merkezinden çıkan Eren Eren'in aracına binmek istediği sırada meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 8 kişilik bir grup Eren Eren'in etrafını sararak saldırıda bulundu. Muşta ile kafasına darbe alan Başkan Eren yaralandı. Hastanede tedavi altona alınan Başkan Eren Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, saldırıya karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Saldırının nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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