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İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi

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İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi Haber Videosunu İzle
İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi
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İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde, çifte vatandaş olduğu öğrenilen İsrailli asker Klodya Medina’nın protesto edilmesinin ardından sosyal medyada silahlı saldırı iddiaları gündeme geldi. AVM’de silah sesleri duyulduğu ve insanların çığlıklar atarak dışarı kaçtığı öne sürülen paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Ancak olayda silahlı saldırı yaşandığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

  • İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyelerinin, İsrail askeri olduğu öne sürülen Klodya Medina'yı protesto etmesinin ardından sosyal medyada silahlı saldırı iddiaları yayıldı.
  • Silah kullanıldığına ilişkin iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • Olayın ardından alışveriş merkezi boşaltılmış, protesto edilen kadın güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarılmış ve bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde yaşanan protestonun ardından sosyal medyada silahlı saldırı iddiası gündeme geldi. AVM'de panik yaşandığını ve insanların çığlıklar atarak dışarı kaçtığını öne süren paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Ancak olay sırasında gerçekten silahlı saldırı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin iddialar henüz doğrulanmadı.

SOSYAL MEDYADA PANİK PAYLAŞIMLARI

Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyelerinin, İsrail askeri Klodya Medina'yı protesto ettiği alışveriş merkezinde yaşanan gerginliğin ardından sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. 

Bazı sosyal medya paylaşımlarında ise silahlı saldırı yaşandığı öne sürülerek, insanların çığlıklar atarak AVM'den kaçtığı iddia edildi. Söz konusu paylaşımlar kısa sürede yayılırken, silah kullanıldığına ilişkin iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor.

AVM BOŞALTILMIŞTI

Olayın ardından alışveriş merkezinin boşaltıldığı, protesto edilen kadının ise güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldığı bildirilmişti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

Sosyal medyada yayılan silahlı saldırı iddiasının, yaşanan protesto ve tahliye sırasında ortaya çıkan panikle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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