İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi

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İstanbul'da bir alışveriş merkezinde İsrail ordusunda görev yaptığı öne sürülen Klodya Medina'ya yönelik protestolar büyüdü. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Gazze'deki saldırılara tepki göstermek amacıyla Medina'yı protesto etti. Alışveriş merkezinde "Ülkemde siyonist istemiyoruz" ve "Geri git" sloganları yükselirken gerginliğin artması üzerine AVM tahliye edildi.

"ÜLKEMDE SİYONİST İSTEMİYORUZ" SLOGANLARI ATILDI

İsrail askerlerini Türkiye'ye getirerek sağlık hizmeti almalarını sağladığı ve çocuklarının da İsrail ordusunda görev yaptığı iddia edilen Medina, alışveriş merkezinde protestocuların tepkisiyle karşılaştı. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, "Ülkemde siyonist istemiyoruz" ve "Geri git" sloganları atarak Medina'nın alışveriş merkezinden ayrılmasını istedi.

TEPKİLER BÜYÜDÜ, AVM TAHLİYE EDİLDİ

Protestoların büyümesiyle alışveriş merkezinde tansiyon yükseldi. Göstericilerin sloganları ve yaşanan gerginliğin ardından AVM tahliye edildi. Olay sırasında alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar da hareketli anlara tanıklık etti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ EŞLİĞİNDE ÇIKARILDI

Protestocuların tepkileri sürerken Klodya Medina, korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde alışveriş merkezinden çıkarılarak uzaklaştırıldı. Yaşanan gerginlik ve protestocuların attığı sloganlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Kaynak: Haberler.com