Haberler

ABD'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

ABD'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baltimore'da Mondawmin Alışveriş Merkezi'nde iki aracın çarpışmasının ardından çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinin batısında, dün yerel saatle 21.30 sıralarında Mondawmin Alışveriş Merkezi'nin otopark alanında iki aracın çarpışmasının ardından taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.

Polis yetkilileri, olay yerinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olay yerinde 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirilirken, hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda