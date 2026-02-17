ABD'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Baltimore'da Mondawmin Alışveriş Merkezi'nde iki aracın çarpışmasının ardından çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinin batısında, dün yerel saatle 21.30 sıralarında Mondawmin Alışveriş Merkezi'nin otopark alanında iki aracın çarpışmasının ardından taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.
Polis yetkilileri, olay yerinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olay yerinde 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirilirken, hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.