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Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi

Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi
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Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli, AVM'de sözde denetim yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin emniyette çekilen ilk fotoğrafları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Afyonkarahisar'daki bir AVM'de yaptığı sözde denetim görüntüleriyle gündeme gelen Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüphelinin gözaltı sonrası ilk fotoğrafları ortaya çıktı. Ankara'da yakalanan şüpheliler, işlemleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın Park Afyon AVM'de gerçekleştirdiği sözde denetim görüntülerinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüphelinin emniyette çekilen fotoğrafları servis edildi. Görüntülerde şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yan yana dizildiği görüldü.

AVM'DEKİ GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

3 Haziran'da sosyal medyada yayılan görüntülerde Ferhat Aydoğan'ın, yanında telsiz taşıyan ve koruma kıyafeti giyen kişilerle birlikte Park Afyon AVM'de bazı iş yerlerini ziyaret ettiği görülmüştü.

Kamu görevlisi gibi hareket ettiği iddia edilen Aydoğan'ın görüntüleri üzerine savcılık tarafından "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

6 ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Ferhat Aydoğan ile birlikte Ergin Vançin, Seyit Ahmet Aslan, Mustafa Güngör, Eyüp Vançin ve Yusuf Yılmaz Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Ferhat Aydoğan'ın 9, Ergin Vançin'in 6, Mustafa Güngör'ün 6, Eyüp Vançin'in 4 ve Yusuf Yılmaz'ın 1 suç kaydı bulunuyor. Seyit Ahmet Aslan'ın ise herhangi bir suç kaydının olmadığı belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü, gözaltındaki şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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