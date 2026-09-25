Haberler

Türkiye Baja Şampiyonası'nda Baja Arca, Bursa'da 18 araç ve 36 sporcuyla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Baja Şampiyonası'nda Baja Arca, Bursa'da 18 araç ve 36 sporcuyla başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOSFED'in düzenlediği 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Baja Arca, Bursa'da seremonik startla başladı. Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi önünden hareket eden 18 araç ve 36 sporcu, prolog özel seyirci etabında 3 kilometrelik parkurda 3 tur atıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Baja Arca, Bursa'da başladı.

Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi önünden verilen "seremonik start" ile hareket eden araçlar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'na gitti.

Burada prolog özel seyirci etabında mücadele eden 18 araç ve 36 sporcu, 3 kilometrelik parkurda 3 tur atarak yarışı tamamlıyor.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile sporseverler katıldı.

Yarın da devam edecek şampiyona, 27 Eylül Pazar günü yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü

Salon boşalırken intikam için düğmeye bastı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?

Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
İzmirli avukat Ebru Bilgen'in adıyla sahte ruhsat gönderdiler! Bir günde yaklaşık 1 milyon lira topladılar

'Uzlaşma dosyanız var' telefonuna dikkat! Ruhsat bile sahte çıktı
Seda Sayan annesi ve ablasıyla poz verdi! Annesinin son hali dikkat çekti

Seda Sayan, annesi ve ablasını paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! 'Asrın soygunu ile karşı karşıyayız'

Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! Olay yaratacak sözler
Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek

Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İsrail ile bir savaş olur mu?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan "İsrail ile bir savaş olur mu?" sorusuna net yanıt