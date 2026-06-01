AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak

İstanbul’da bir AVM’de 3 top dondurmaya tam 840 TL ödeyen vatandaş, sosyal medyada paylaştığı videoyla isyan etti. Fiyat listesinin gizlendiğini ve "Çikolata sosu ister misiniz?" denilerek habersizce ekstra ücret yansıtıldığını belirten mağdur kadın, duruma sert tepki gösterdi. Fahiş fiyata karşı adeta çılgına dönen kadın, "Bunun adı enflasyon falan değil, bunun adı resmen halkı kazıklamaktır" diyerek işletmelerin uyanıklığını ifşa etti.

  • İstanbul Kağıthane'deki bir AVM'de 3 top dondurma ve çikolata sosu için 840 TL ödendi.
  • Fiyat listesinin küçük yazılması ve çikolata sosunun ekstra ücrete tabi olması tüketici tarafından eleştirildi.
  • Tüketici, yaşanan durumu 'kazıklanmak' olarak nitelendirdi.

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde ailesiyle vakit geçiren bir vatandaş, yediği dondurmanın hesabını görünce neye uğradığını şaşırdı. Sadece 3 top dondurma için 840 TL ödediğini belirten kadın, sosyal medyada paylaştığı videoyla fahiş fiyatlara isyan etti.

"NE TATİL BELDESİ NE DE LÜKS BİR MEKAN, BİLDİĞİMİZ HALK AVM'Sİ"

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoda mağdur vatandaş, gittikleri yerin lüks bir işletme olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim: 840 TL verdik. Bunu herhangi bir tatil beldesinde veya lüks bir mekanda da vermedik. Bildiğiniz İstanbul’da, herkesin gittiği, halkın gittiği, Kağıthane tarafındaki bir AVM’de verdik."

"ÇİKOLATA SOSU İSTER MİSİNİZ?" TUZAĞI

Fiyat listesinin çok küçük yazılması nedeniyle ilk başta dikkat etmediğini, en fazla 200 TL gibi bir tutar beklediğini ifade eden tüketici, dondurma tezgahında yaşanan "sos oyunu"nu ise şu sözlerle anlattı:

"Fiyat listesini çok küçük yazmışlar. Normalde mutlaka bakarım. En fazla 200 TL olur diye düşündüm. 'Üzerine çikolata sosu ister misiniz?' diye sordular. Çikolatayı genelde sorarlar ve hiçbir yerde ekstra ücret alındığına rastlamadım. 'Evet' dedim. Meğer dondurmanın üzerine çikolata sosuyla şöyle bir çizgi çekmeye, yani o sosa da 80 lira para almışlar. Toplamda topu 200 liradan 3 top dondurma ve soslarla birlikte 840 TL para ödedik."

"BİZİ ÇOK GÜZEL KAZIKLIYORLAR"

Yaşanan bu durumun ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını, tamamen tüketicinin suistimal edilmesi olduğunu belirten vatandaş, tepkisini sert bir dille bitirdi:

"Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar. Bunun adı resmen 'kazıklanmak'. Bizi çok güzel kazıklıyorlar."

Elif Yeşil
