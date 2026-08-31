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AVM'de skandal görüntü! Ünlü restoran zincirinden aldığı hamburgerden bakın ne çıktı

AVM'de skandal görüntü! Ünlü restoran zincirinden aldığı hamburgerden bakın ne çıktı Haber Videosunu İzle
AVM'de skandal görüntü! Ünlü restoran zincirinden aldığı hamburgerden bakın ne çıktı
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İstanbul Ataşehir'deki bir AVM'de bulunan dünyaca ünlü restoran zincirinden hamburger sipariş eden müşteri, yemeğini kontrol ettiğinde marulların arasından sümüklü böcek çıktığını fark etti. Olayın ardından müşterinin gerekli şikayetlerde bulunduğu öğrenilirken, firmadan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Ataşehir'deki bir AVM'de bulunan dünyaca ünlü restoran zincirinden hamburger sipariş eden müşteri, yemeğini kontrol ettiği sırada beklemediği bir durumla karşılaştı.

Hamburgerin içerisindeki marulların arasında sümüklü böcek olduğu öne sürülen bir canlı fark edildi.

MARULLARIN ARASINDAN ÇIKTI

Müşterinin sipariş ettiği hamburgerdeki yeşilliklerin arasında bulunan canlı, ürünün hazırlanması sırasında kullanılan malzemelerin temizliği ve kontrolüne ilişkin soru işaretlerine neden oldu.

FİRMADAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Gıda Dedektifi'nin aktardığına göre olayın ardından mağdur vatandaşın gerekli şikayetlerde bulunduğu öğrenilirken firmadan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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