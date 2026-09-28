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Aydın'da AVM inşaatında bekçilik yapan Abdülkerim Taş (67) kulübede ölü bulundu

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Aydın'da AVM inşaatında bekçilik yapan Abdülkerim Taş (67) kulübede ölü bulundu
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Aydın'da alışveriş merkezi inşaatında gece bekçiliği yapan Abdülkerim Taş (67), sabah bekçi kulübesinde ölü bulundu. Kulübede ısınmak için odun yaktığı öğrenilen Taş'ın odun dumanından zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi; kesin neden için Adli Tıp'a gönderildi.

AYDIN'da alışveriş merkezi inşaatında bekçilik yapan Abdülkerim Taş (67), sabah saatlerinde kulübede ölü bulundu. Taş'ın kulübede yaktığı odunun dumanından zehirlenmiş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Mimar Sinan Mahallesi 2. Caddede yapımı devam eden bir alışveriş merkezi inşaatında gece bekçiliği yapan Abdülkerim Taş, sabah saatlerinde bulunduğu bekçi kulübesinde diğer işçiler tarafından hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede; Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın, gece saatlerinde kulübede ısınmak amacıyla odun yaktığı öğrenildi. Zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen Taş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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