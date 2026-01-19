Haberler

Pakistan'daki Alışveriş Merkezi Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 14'e Yükseldi

Albüm: Pakistan'daki Alışveriş Merkezi Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 14'e Yükseldi
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezindeki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KARAÇİ, 19 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından kurtarma çalışmalarına devam eden yetkililerin daha fazla cansız bedene ulaşmasıyla, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı pazartesi sabahı itibariyle 14'e yükseldi.

