Albüm: Pakistan'daki Alışveriş Merkezi Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 14'e Yükseldi
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezindeki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
KARAÇİ, 19 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından kurtarma çalışmalarına devam eden yetkililerin daha fazla cansız bedene ulaşmasıyla, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı pazartesi sabahı itibariyle 14'e yükseldi.
