Ali Erbaş Haberleri - Ali Erbaş Kimdir - Haberler

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Ali Erbaş Haberleri

Ali Erbaş haber, Ali Erbaş son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ali Erbaş

Ali Erbaş Biyografisi

Doğum YeriOrdu / Türkiye
Doğum Tarihi1.1.1961

Ali Erbaş Kimdir ?

1961 yılında Ordu’nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde doğdu. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980’de Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1984’de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1987’de Tefsir Anabilim Dalında “Kur’an’daki Tekrarlar
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Görme engelli Kuran kursu öğrencileri için sözlük

Görme engelli Kuran kursu öğrencileri için sözlük

Ali Erbaş - 10.05.2023
Görme engelli Kuran kursu öğrencileri için sözlük

Görme engelli Kuran kursu öğrencileri için sözlük

Ali Erbaş - 10.05.2023
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayrımcı Hutbesine Karşı Açıklama Yapan İzmir Barosu Eski Başkanı Özkan Yücel ve 10 Üye Beraat Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayrımcı Hutbesine Karşı Açıklama Yapan İzmir Barosu Eski Başkanı Özkan Yücel ve 10 Üye Beraat Etti

Ali Erbaş - 24.04.2023
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 'İslamın ilkelerine yönelik planlı manipülasyonlar yapılmaktadır'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "İslamın ilkelerine yönelik planlı manipülasyonlar yapılmaktadır"

Ali Erbaş - 10.04.2023
Ramazan ayının teması 'ramazan ve dayanışma'

Ramazan ayının teması 'ramazan ve dayanışma'

Ali Erbaş - 20.03.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

Ali Erbaş - 26.02.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Islahiye'de konteyner kent ve koordinasyon merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Islahiye'de konteyner kent ve koordinasyon merkezini ziyaret etti

Ali Erbaş - 25.02.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da incelemelerde bulundu

Ali Erbaş - 24.02.2023
Diyanet TV'de sunucu Ali Erbaş'ı överken kantarın topuzunu kaçırdı

Diyanet TV'de sunucu Ali Erbaş'ı överken kantarın topuzunu kaçırdı

Ali Erbaş - 24.02.2023
Ali Erbaş ortak yayında ne kadar bağış yaptı? Ali Erbaş depreme ne kadar yardım yaptı?

Ali Erbaş ortak yayında ne kadar bağış yaptı? Ali Erbaş depreme ne kadar yardım yaptı?

Ali Erbaş - 15.02.2023
2023 hac kuraları ne zaman çekiliyor, fiyatları ne kadar? Diyanet hac kuralarını ne zaman, hangi gün çekilecek?

2023 hac kuraları ne zaman çekiliyor, fiyatları ne kadar? Diyanet hac kuralarını ne zaman, hangi gün çekilecek?

Ali Erbaş - 15.02.2023
Diyanetten 'kefen yok' iddialarına yalanlama

Diyanetten "kefen yok" iddialarına yalanlama

Ali Erbaş - 12.02.2023
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı'nın acı günü

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı'nın acı günü

Ali Erbaş - 05.02.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İslam'a yapılan saldırılara karşı savunmayı son nefesimize kadar sürdüreceğiz'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslam'a yapılan saldırılara karşı savunmayı son nefesimize kadar sürdüreceğiz"

Ali Erbaş - 30.01.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tokat'ta Molla Hüsrev Kur'an Kursu'nu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tokat'ta Molla Hüsrev Kur'an Kursu'nu ziyaret etti

Ali Erbaş - 29.01.2023
Regaib Kandili'nden sonra hangi kandil gelir? 2023 kandiller ve tarihleri!

Regaib Kandili'nden sonra hangi kandil gelir? 2023 kandiller ve tarihleri!

Ali Erbaş - 26.01.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı! Hac başvuru süresinde değişiklik

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı! Hac başvuru süresinde değişiklik

Ali Erbaş - 23.01.2023
Son Dakika! 2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlendi

Son Dakika! 2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlendi

Ali Erbaş - 08.01.2023
Diyanet İşleri Başkanı kim? Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş kaç yaşında, nereli?

Diyanet İşleri Başkanı kim? Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş kaç yaşında, nereli?

Ali Erbaş - 06.01.2023
Hacı adaylarının beklediği gün geldi! Başvurular bugün başlıyor, işte tüm detaylar

Hacı adaylarının beklediği gün geldi! Başvurular bugün başlıyor, işte tüm detaylar

Ali Erbaş - 05.01.2023
Yeni yılın ilk gününde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş , Ayasofya Camii'nde sabah namazını kıldırdı

Yeni yılın ilk gününde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş , Ayasofya Camii'nde sabah namazını kıldırdı

Ali Erbaş - 01.01.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş hayatı ve biyografisi!

Ali Erbaş - 26.12.2022
Erbaş: 'Bir şehrin aydınlanmasının yolu camilerden geçiyor'

Erbaş: "Bir şehrin aydınlanmasının yolu camilerden geçiyor"

Ali Erbaş - 24.12.2022
Ali Erbaş, isim vermeden 'Sokaklar kasap dükkanı gibi' diyen imamı uyardı: Üslubunuza dikkat edin

Ali Erbaş, isim vermeden "Sokaklar kasap dükkanı gibi" diyen imamı uyardı: Üslubunuza dikkat edin

Ali Erbaş - 31.10.2022
93 yaşında vefat eden Cerrahoğlu son yolculuğuna uğurlandı

93 yaşında vefat eden Cerrahoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ali Erbaş - 26.10.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır"

Ali Erbaş - 17.10.2022
Erbaş: 'Mevlid-i Nebi, Müslümanların anması gereken en önemli günlerinden birisidir'

Erbaş: "Mevlid-i Nebi, Müslümanların anması gereken en önemli günlerinden birisidir"

Ali Erbaş - 09.10.2022
İSAM'da görev değişimi

İSAM'da görev değişimi

Ali Erbaş - 02.10.2022
Karaman haber! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Karaman'da

Karaman haber! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Karaman'da

Ali Erbaş - 30.09.2022
Erbaş: 'En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir'

Erbaş: "En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir"

Ali Erbaş - 30.09.2022
Karaman haberi! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Karaman'da

Karaman haberi! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Karaman'da

Ali Erbaş - 30.09.2022
Konya haberi | Türkiye Uluslararası 8. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Konya'da başladı

Konya haberi | Türkiye Uluslararası 8. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Konya'da başladı

Ali Erbaş - 29.09.2022
Cami ve İrşat Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı

Cami ve İrşat Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı

Ali Erbaş - 28.09.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır"

Ali Erbaş - 22.09.2022
Japonya vatandaşı Ozaki, Müslüman oldu

Japonya vatandaşı Ozaki, Müslüman oldu

Ali Erbaş - 18.09.2022
Japonya vatandaşı Ozaki, Müslüman olduDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Japonya'da İhtida Töreni'ne katıldı

Japonya vatandaşı Ozaki, Müslüman olduDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Japonya'da İhtida Töreni'ne katıldı

Ali Erbaş - 17.09.2022
ERBAŞ: BUGÜNKÜ NESİL BİZİM SORUMLULUĞUMUZ ALTINDA

ERBAŞ: BUGÜNKÜ NESİL BİZİM SORUMLULUĞUMUZ ALTINDA

Ali Erbaş - 05.09.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretlerde bulundu

Ali Erbaş - 03.09.2022
İzmir haber: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Sözlerini Eleştiren İzmir Barosu'na 'Dini Değerleri Alenen Aşağılama' Suçlamasıyla Dava Açılması İstendi

İzmir haber: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Sözlerini Eleştiren İzmir Barosu'na "Dini Değerleri Alenen Aşağılama" Suçlamasıyla Dava Açılması İstendi

Ali Erbaş - 03.09.2022
Mardin haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de taziye ziyareti

Mardin haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de taziye ziyareti

Ali Erbaş - 27.08.2022
Mardin yerel haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Derik'te taziye ziyareti

Mardin yerel haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Derik'te taziye ziyareti

Ali Erbaş - 27.08.2022
Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili iddiasına İçişleri'nden çok sert tepki: İspat etmezsen alçaksın

Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili iddiasına İçişleri'nden çok sert tepki: İspat etmezsen alçaksın

Ali Erbaş - 26.08.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Böyle bir hakaret asla kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Böyle bir hakaret asla kabul edilemez

Ali Erbaş - 25.08.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da temaslarda bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da temaslarda bulundu

Ali Erbaş - 19.08.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da hafızlık icazet merasimine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da hafızlık icazet merasimine katıldı

Ali Erbaş - 19.08.2022
Konya ekonomi haberi | Konya'da 'Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri' başladı

Konya ekonomi haberi | Konya'da "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı

Ali Erbaş - 12.08.2022
Erbaş: 'Bugün bizlere düşen Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan gereken dersleri çıkarmaktır'

Erbaş: "Bugün bizlere düşen Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan gereken dersleri çıkarmaktır"

Ali Erbaş - 08.08.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cemevine 'geçmiş olsun' ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cemevine 'geçmiş olsun' ziyareti

Ali Erbaş - 04.08.2022
Son Dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti

Son Dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti

Ali Erbaş - 04.08.2022
Şırnak gündem haberi... Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı

Şırnak gündem haberi... Şırnak'ta 2. Cudi Festivali yapıldı

Ali Erbaş - 30.07.2022
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