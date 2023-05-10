Ali Erbaş Haberleri - Ali Erbaş Kimdir - Haberler

Ali Erbaş Haberleri
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Ali Erbaş Biyografisi
Ali Erbaş Kimdir ?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayrımcı Hutbesine Karşı Açıklama Yapan İzmir Barosu Eski Başkanı Özkan Yücel ve 10 Üye Beraat Etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "İslamın ilkelerine yönelik planlı manipülasyonlar yapılmaktadır"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Islahiye'de konteyner kent ve koordinasyon merkezini ziyaret etti
Ali Erbaş ortak yayında ne kadar bağış yaptı? Ali Erbaş depreme ne kadar yardım yaptı?
2023 hac kuraları ne zaman çekiliyor, fiyatları ne kadar? Diyanet hac kuralarını ne zaman, hangi gün çekilecek?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslam'a yapılan saldırılara karşı savunmayı son nefesimize kadar sürdüreceğiz"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tokat'ta Molla Hüsrev Kur'an Kursu'nu ziyaret etti
Son Dakika! 2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlendi
Hacı adaylarının beklediği gün geldi! Başvurular bugün başlıyor, işte tüm detaylar
Yeni yılın ilk gününde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş , Ayasofya Camii'nde sabah namazını kıldırdı
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş hayatı ve biyografisi!
Ali Erbaş, isim vermeden "Sokaklar kasap dükkanı gibi" diyen imamı uyardı: Üslubunuza dikkat edin
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır"
Erbaş: "Mevlid-i Nebi, Müslümanların anması gereken en önemli günlerinden birisidir"
Erbaş: "En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir"
Konya haberi | Türkiye Uluslararası 8. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Konya'da başladı
Cami ve İrşat Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hangi yaşta olursa olsun Kuran kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır"
Japonya vatandaşı Ozaki, Müslüman olduDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Japonya'da İhtida Töreni'ne katıldı
İzmir haber: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Sözlerini Eleştiren İzmir Barosu'na "Dini Değerleri Alenen Aşağılama" Suçlamasıyla Dava Açılması İstendi
Mardin yerel haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Derik'te taziye ziyareti
Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili iddiasına İçişleri'nden çok sert tepki: İspat etmezsen alçaksın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Böyle bir hakaret asla kabul edilemez
Erbaş: "Bugün bizlere düşen Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan gereken dersleri çıkarmaktır"
Son Dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti