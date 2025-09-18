Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, veda ziyaretinde bulunan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, veda ziyaretinde bulunan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika