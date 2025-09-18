Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı kabul etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, veda ziyaretinde bulunan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, veda ziyaretinde bulunan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.