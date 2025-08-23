Gazze İçin İslami ve İnsani Bir Sorumluluk Konferansı Devam Ediyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı, ikinci gününde devam ediyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda düzenlenen programın ikinci günü Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, Gazze için İslam ümmetini ve tüm dünyayı zulme karşı seferber etmek amacıyla bir araya geldiklerini, Gazze ve Kudüs'ün sadece Filistinlilerin meselesi olmadığını söyledi.

Erbaş, "Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Bugün tüm dünyada sivil toplum örgütleri, farklı inanç mensupları, akademisyenler, sanatçılar, sporcular, vicdan sahibi insanlar terör devletine tepki gösteriyor. İnanıyorum ki bu küresel duruşun karşısında zalimler yenilecektir." dedi.

Filistin'e barış gelinceye dek mücadeleye devam edeceklerini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Filistin özgür oluncaya kadar hiçbir çalışma yeterli değildir. Zira konuşarak, kınayarak geçirdiğimiz her dakika, Gazzeli bir masum daha hayata veda ediyor. Caydırıcı ve gerçekçi olmayan her tepki, zalimlere yeni katliamlar için cesaret veriyor. İnanıyorum ki İslam ümmeti olarak birbirimize kenetlendiğimiz gün, başta Gazze ve tüm Filistin olmak üzere ümmet coğrafyamız huzura kavuşacaktır. Kudüs, Gazze, Filistin kurtulduğunda, bölgemizde ve tüm dünyada yıllardır özlemle beklenen barış ve huzur egemen olacaktır. Nihayetinde zafer inananların olacaktır. Yüce Allah, ayaklarımızı yolunda sabit kılsın. Zalimlere karşı bize yardım eylesin."

"Bizim nezdimizde insan olarak herkes eşittir ve kardeştir"

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise Gazze'de insanlığın yandığını ve bu yangını meydana getiren katillerin durdurulması gerektiğini ifade etti.

Müslümanların yaşadığı bölgelerde yaşanan katliamlara dikkati çeken Hacımüftüoğlu, "İran-Irak savaşı 7 sene sürdü. Milyonlarca insan katledildi ve en son Bağdat işgal edildi. Sadece Bağdat değil, Doğu Türkistan, Afrika ve birçok Müslüman ülkede olup bitenler, İslam coğrafyasına yapılan saldırılardandır." ifadelerini kullandı.

Enkaz haline getirilen Gazze'deki çocukların, yaşlıların ve Filistin halkının hiçbir suçunun olmadığını vurgulayan Hacımüftüoğlu, "Gazze halkının sesini duyurmak için İslam uleması burada toplandı. İslam uleması ilmiyle ve sözüyle cihat yapar. Dil, din, renk ne olursa olsun bizim nezdimizde insan olarak herkes eşittir ve kardeştir. İnsan mutlu yaşayacak ki İslam uleması, dini tebliğ edecek. İslam uleması öldürmek için değil, savaş yapmak için değil, onları İslam'ın huzuruyla bir araya getirmek için görevlendirilmiştir." diye konuştu.

Hacımüftüoğlu, "İslam dininde din savaşı olmamıştır. Din bize 'eğer dininize, ülkenize, izzet ve şerefinize saldırı olursa o zaman harekete geçin' diyor." şeklinde konuştu.

Ayasofya'da cuma namazı sonrası sonuç bildirgesi okunacak

İstanbul'daki konferansta Capetown'dan Doha'ya, Tiran'dan Zanzibar'a uzanan geniş bir katılım ile İslam dünyasından alimler bir araya geldi.

Konferansta 8 gün boyunca çalıştaylar, paneller ve basın toplantılarıyla Gazze'ye yönelik insani yardımın güçlendirilmesi ve uluslararası sorumlulukların hatırlatılması hedefleniyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 29 Ağustos'ta kılınacak cuma namazı sonrası Müslüman alimlerin sonuç bildirgesi okunacak.