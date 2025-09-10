Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin Büyükelçisi'ni kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kalbimizin yarısı Filistin olarak atıyor. Dolayısıyla Filistin Büyükelçisi olmuş olması bu açıdan da bizim kendisine olan sevgimizi, muhabbetimizi daha da arttırmaktadır. Mescidi Aksa ve Kudüs konusundaki zaman zaman yaşanan sıkıntıları hemen Büyükelçimizle paylaştık. Bazen büyükelçimiz buraya geldi, bazen biz Büyükelçimizin makamına gittik ve orada problemleri her zaman paylaştık" dedi.

" İsrail'in Katar'da yapmış olduğu bu saldırıyı en şiddetli bir şekilde lanetliyorum"

Filistin meselesinin her zaman sıcaklığını koruduğunu belirten Başkan Erbaş, "Bu vesileyle dün akşam İsrail'in Katar'da yapmış olduğu bu saldırıyı en şiddetli bir şekilde lanetliyorum. Filistin ve Gazze'ye karşı saldırılarını sınırlı tutmuyor, sınırlar ötesinde önüne gelen yerlere saldırıyor. Dünyanın gözü önünde. Tüm dünyanın da utanması lazım. Kendisini sanki dokunulmaz olarak kabul ediyor ama İnşallah her zulmün bir sonu vardır, bu zulüm de bitecektir" ifadelerini kullandı.

"Özgür Filistin'in dünya kamuoyunda ortaya çıkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Bizler her zaman Filistin'in yanında, sadece maddi olarak değil, her şeyimizle özgür Filistin'in bir an önce dünya kamuoyunda ortaya çıkması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ise konuşmasında, Başkan Erbaş'a güzel karşılamadan dolayı memnuniyetini ifade etti. Büyükelçi Mustafa, görev süreci boyunca Türkiye'de insanların sevgisini yakından hissettiklerini belirterek, Türkiye'nin Filistin'e desteklerinden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti. - ANKARA