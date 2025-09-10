Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin Büyükelçisi'ni kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin Büyükelçisi'ni kabul etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul ederek Filistin'e olan desteklerini vurguladı. Erbaş, İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırıyı en sert şekilde lanetledi ve Filistin'in özgürlüğü için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kalbimizin yarısı Filistin olarak atıyor. Dolayısıyla Filistin Büyükelçisi olmuş olması bu açıdan da bizim kendisine olan sevgimizi, muhabbetimizi daha da arttırmaktadır. Mescidi Aksa ve Kudüs konusundaki zaman zaman yaşanan sıkıntıları hemen Büyükelçimizle paylaştık. Bazen büyükelçimiz buraya geldi, bazen biz Büyükelçimizin makamına gittik ve orada problemleri her zaman paylaştık" dedi.

" İsrail'in Katar'da yapmış olduğu bu saldırıyı en şiddetli bir şekilde lanetliyorum"

Filistin meselesinin her zaman sıcaklığını koruduğunu belirten Başkan Erbaş, "Bu vesileyle dün akşam İsrail'in Katar'da yapmış olduğu bu saldırıyı en şiddetli bir şekilde lanetliyorum. Filistin ve Gazze'ye karşı saldırılarını sınırlı tutmuyor, sınırlar ötesinde önüne gelen yerlere saldırıyor. Dünyanın gözü önünde. Tüm dünyanın da utanması lazım. Kendisini sanki dokunulmaz olarak kabul ediyor ama İnşallah her zulmün bir sonu vardır, bu zulüm de bitecektir" ifadelerini kullandı.

"Özgür Filistin'in dünya kamuoyunda ortaya çıkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Bizler her zaman Filistin'in yanında, sadece maddi olarak değil, her şeyimizle özgür Filistin'in bir an önce dünya kamuoyunda ortaya çıkması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ise konuşmasında, Başkan Erbaş'a güzel karşılamadan dolayı memnuniyetini ifade etti. Büyükelçi Mustafa, görev süreci boyunca Türkiye'de insanların sevgisini yakından hissettiklerini belirterek, Türkiye'nin Filistin'e desteklerinden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Sokakların karıştığı Fransa'da istihbarat birimlerinden ürküten tahmin! Sayı 100 bini aşacak

Avrupa ülkesini panikleten tahmin: Sayı 100 bini aşacak
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal'de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor

Görüntü Z kuşağının her yeri yakıp yıktığı ülkeden
24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak

24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.