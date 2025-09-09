Haberler

2026 Hac Ön Kayıt İşlemleri 21 Eylül'e Kadar Uzatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Vatandaşlar, işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Erbaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.