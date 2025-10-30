Ümit Özdağ, Erbaş'a Hakaretten Beraat Etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığına karar verdi.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Özdağ hakkında, sosyal medya hesabından, Erbaş'a yönelik "Türk milletinin düşmanısın" ifadelerini kullanarak, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş, Özdağ hakkında bu suçtan dava açılmıştı.
Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savunma yapan Özdağ, eleştirilerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek beraatini istedi.
Mahkeme, "suçun yasal unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle Özdağ'ın beraatine hükmetti.