Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Devir Teslim Töreni

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde görevi Prof. Dr. Ali Erbaş'tan devralan Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Bu mühim görevi bizlere tevdi eden başta Diyanet İşlerimiz olmak üzere ilim ve irfan kurumlarının her daim koruyucusu ve destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum. Zatı devletlerinin ilme, irfana ve dini müesseselere verdiği destek bu yolun daha güçlü ve kararlı adımlarla sürdürülebilmesine vesile olacaktır inşallah" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devir teslim töreni düzenlendi. Görevi Prof. Dr. Safi Arpaguş'e devreden Prof. Dr. Ali Erbaş, helallik isteyerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum"

"Emanetini yüklendiğim bu onurlu vazifenin ağır sorumluluğunu birlikte taşıdığımız bütün meslektaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, Diyanet İşleri Başkanlığımızın her kademesindeki görev arkadaşlarıma ve Türkiye Diyanet Vakfımızın fedakar yöneticilerine, çalışanlarına, mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum ve hepsinden Allah razı olsun diyorum. Kendilerine hayır dualar ediyor her birini muhabbetle selamlıyor, onlardan da hayır dualarını bekliyorum. Bu kutlu vazifeyi iki dönem boyunca şahsıma tevdi eden muhterem Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Bu ulvi emaneti değerli kardeşim, kadim dostum, aynı fakülteden mezun olduğumuz ve uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız, özellikle İstanbul Müftülüğü döneminde Prof. Dr. Safi Arpaguş hocamıza devrediyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum."

"Başkanlık görevini kendisine devretmekten mutluyum"

Safi Arpaguş ile daha önce birlikte çalıştıklarını belirten Erbaş, "Hocamızı tanıdıkça daha çok sevdim. Başkanlık görevini kendisine devretmekten mutluyum. Hepimizin bildiği üzere din hizmeti herhangi bir mevki, makam ya da statüye bağlı değildir" diyerek Arpaguş'a başarılar diledi.

Erbaş, daha sonra Arpaguş'a cübbe ve sarığını giydirdi. Arpaguş, sarığı giyerken Erbaş'ın elini öptü.

Yeni Başkan Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Bu mühim görevi bizlere tevdi eden başta Diyanet İşlerimiz olmak üzere ilim ve irfan kurumlarının her daim koruyucusu ve destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum. Zatı devletlerinin ilme, irfana ve dini müesseselere verdiği destek bu yolun daha güçlü ve kararlı adımlarla sürdürülebilmesine vesile olacaktır inşallah. Bizleri bu kutlu göreve layık gören herkese canıgönülden şükranlarımı iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.