Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Eğitim Öğretim Açılış Programı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Akademi Merkezleri Eğitim Öğretim Açılış Programı'nı düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Akademi Merkezleri Eğitim Öğretim Açılış Programı'nı gerçekleştirdi. Açılış programına, Ali Erbaş, din görevlileri, kursiyerler ve davetliler katıldı. Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan program, bestelenen 'Diyanet Akademi Marşı'nın dinlenmesinin ardından açılış konuşmaları ile devam etti.

"Eğitim görevlilerimiz 400 civarında, 36 merkezimizde bizi takip ediyor"

Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine yeni başlayacak hocaların olduğunu belirten Erbaş, "Yüce Rabbimiz, başladığımız eğitim sürecini hayırlı, verimli, bereketli kılsın, en güzel şekilde tamamlamayı hepimize nasip eylesin. İnsan sahip olduğu akıl ve irade sayesinde bilme, öğrenme ve muhakeme etme potansiyeli bulunan bir varlıktır. Bu ayrıcalık, ona iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, faydalıyı zararlıdan ayırma imkanı vermekte ve varlık aleminde onu sorumlu kılmaktadır. Sadece kendisinden sorumlu değil, diğer varlıklar da insanoğlunun hizmetine sunulmuştur. Eğitim görevlilerimiz 400 civarında, şu anda 36 merkezimizde bizi takip ediyor. 6 bin hem kursiyerimiz hem eğitim görevlilerimiz hem de din görevlisi adaylarımız ki bunların 4 bini din görevlisi adayı. Değerli eğitim görevlilerimiz, sizler çağları aşan medeniyetimizin, insanlığın umudu olan değerlerini bugünümüze ve yarınlarımızla buluşturmanın mücadelesini veriyorsunuz" diye konuştu.

"İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir"

Erbaş, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli eğitim görevlilerimiz. Sizin mesleğinizin odağında insan var. Hocalarımız, muallimlerimiz, insan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir. O kadar hassas davranmak lazım. Muhatabınız toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimseler ve verdiğiniz eğitim de din eğitimi olunca sorumluluğunuz daha da artmaktadır." - ANKARA