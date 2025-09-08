Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 2025-2026 Eğitim Yılı Temennisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Cenab-ı Hak, yavrularımızı ilimle, irfanla ve hikmetle donatsın; onları ailelerine, milletimize ve bütün insanlığa faydalı bireyler eylesin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erbaş, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Aynı zamanda Allah'ın, öğrencileri ilimle, irfanla, hikmetle donatmasını ve bütün insanlığa faydalı bireyler olmasını diledi.

Erbaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2025-2026 Eğitim-Öğretim yılının, aziz milletimizin istikbali olan evlatlarımız başta olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı ve mübarek olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, yavrularımızı ilimle, irfanla ve hikmetle donatsın; onları ailelerine, milletimize ve bütün insanlığa faydalı bireyler eylesin. Rabbimiz, göz aydınlığımız olan evlatlarımızı Peygamber ahlakıyla ahlaklanan, 'yeryüzünde iyiliğin egemen olması' gayesiyle çalışan erdemli ve sorumluluk sahibi insanlar olarak yetiştirmeyi nasip eylesin. Bu vesileyle, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, anne babalarımıza kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum." - ANKARA