Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Filistin'de yaşanan bu vahşeti durdurmak zorundayız

Dünyanın önde gelen İslam alimleri 'İnsanlığın Ortak Sorumluluğu Gazze' gündemiyle Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cuma namazının ardından açıklama yaptı. 50'den fazla ülkeden gelen İslam alimi, yaptıkları açıklamada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı ümmetin ortak vicdanını harekete geçirmeye çağırdı. 'İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze' başlığı altında toplanacak alimler, İstanbul'dan dünyaya adalet, dayanışma ve insani yardım çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleşen Müslüman Alimler Buluşması, 22–29 Ağustos tarihleri arasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek. Program, bugün Eyüp Sultan Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından yapılacak basın açıklamasıyla başladı. Açıklama ile Gazze'de süregelen insanlık dramına karşı ümmetin ve insanlığın ortak sorumluluğu vurgulandı. Müslüman alimler, gerçekleştirecekleri konferans sonrasında, 29 Ağustos'ta Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı sonrası sonuç bildirgelerini okuyacak.

Eyüp Sultan Camii'nde yapılan açıklamaya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu sonuç bildirgesini okudu. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadağ da açıklamayı Arapça, Uluslararası Kudüs Müessesesi Türkiye Şube başkanı Eymen Zeydan ise İngilizce okudu.

ERBAŞ: TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE FİLİSTİN'DE BİR MİLLET YOK EDİLİYOR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de bir millet yok ediliyor. Tüm tarih, kültür, medeniyet, vicdan, ahlak, hukuk yok ediliyor. Tüm insanlığın harim-i ismeti, ortak değerleri, onuru ve haysiyeti yok ediliyor. Bir terör şebekesi, bir haydut sürüsü, azgın ve sapkın bir çete vahşet üzerine vahşet uyguluyor. Bir enkaza, bir hapishaneye çevirdiği Gazze'yi şimdi tamamen işgal etmek üzere harekete geçiyor. Bu vahşeti durdurmak zorundayız. Zira Filistin davası bir iman meselesidir. Ahlak ve vicdan meselesidir. Zira Filistin'e huzur gelmeden yeryüzüne huzur gelmeyecek. Filistin coğrafyasını, bir kene gibi yapışan, bir mikrop gibi bulaşan zalimlerden kurtarmak zorundayız. Bunun için tüm Müslümanlar, tüm Müslüman devletler, tüm vicdan sahipleri bir araya gelerek zalimleri durduracak ciddi kararlar almak, yaptırımlar uygulamak zorundadır. Her zaman söylüyorum; işgalciler Müslüman dünyanın dağınıklığından, gafletinden cesaret alıyor. Zalimler korkaktır. Ama Müslümanlar güç birliği yapamadığı için kötülük yapmaya cesaret ediyorlar. Dünyanın her yerinde Filistin'i işgal eden terör şebekesine karşı küresel bir direniş büyüyor. İnanıyorum ki, en kısa sürede mazlumlar zafere ulaşacak, zalimler hak ettiği cezayı bulacaktır. Bugün de burada Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in özgürlüğü için bir organizasyon yapılıyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı'nın öncülüğünde bir hafta sürecek bir program başlıyor. Yapılacak çalışmanın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Açıklamayı okuyan İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, konferansın hedeflerini şöyle sıraladı:

"1. İslam ümmetini ve insanlığı seferber ederek saldırıların durdurulması, koridorların açılması ve Gazze'nin izzetli halkına tüm yardımların ulaştırılması.

2. İslami ittifakın tesisi; soykırım, Nazizm ve ırkçılığı hangi isim altında olursa olsun engellemek ve işgalcilerin yayılmacı emellerini kökten bertaraf edilmesi.

3. Ahlaki ve insani ilkelere yönelik ağır ihlalleri engellemek ve suçluları yaptıkları katliamlardan ötürü adil bir şekilde cezalandırmak için İnsani Hılfü'l-Fudül (Erdemler Anlaşması) anlayışının hayata geçirilmesi

4. İstanbul Deklarasyonu ile dünya çapında insan hakları, parlamenter ve insani kuruluşlardan oluşan kurumsal bir ittifakın ilan edilmesi; Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak ve tekrarını önlenemesi.

5. Konferans hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla devlet başkanlarına ziyaret heyeti oluşturulması.

6. Konferans kararlarının takibi ve icrası için kalıcı ve güçlü bir komite veya kurum kurulması.

7. Gazze halkına mesajımız: 'Ey İzzet Yurdu Gazze! Hepimiz seninleyiz'

Direnişçilere mesajımız ise: Mücadeleniz bütün ilahi dinlere, uluslararası ve insani hukuka göre meşrudur. Zaferiniz hak, özgürlük ve adalet değerlerinin zaferidir; işgalin genişlemesine karşı bir koruma ve onurlu bir direniştir."

KONFERANS PROGRAMI

Prof Dr. Hacımüftüoğlu, "Konferansımız, bu mübarek Cuma günü 22 Ağustos 2025'te, cihad tarihinin izlerini taşıyan Ebü Eyyüb el-Ensari (r.a.) Efendimizin makamı olan Eyüp Sultan Camii'nde Müslüman kardeşlerimizin katılımıyla açılacaktır. 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü, katılımcı heyet başkanlarının, sahasında otorite olan büyük alimlerimizin protokol konuşmalarıyla resmi olarak başlayacaktır. 24–28 Ağustos 2025 tarihleri arasında, Filistin'in ana meseleleri üzerine eş zamanlı 18 çalıştay yapılacaktır: Yaralı Gazze, mübarek Mescid-i Aksa, direnen Batı Şeria, bütün Filistin davası ve siyonist saldırılar karşısında İslami ve insani birlik gibi konular müzakere edilecektir. Çalıştaylarda ayrıca giderek büyüyen insani dayanışmadan nasıl faydalanılacağı, bunun siyasi ve medya alanlarında nasıl değerlendirileceği tartışılacak ve uygulanabilir öneriler ortaya konacaktır. Konferansın 7. günü olan 28 Ağustos Perşembe oruç ve dua günü olarak ilan edilmiş, tüm ümmetimizi bu gün alimlerle beraber oruç ve duaya davet ediyoruz. Programımız, 29 Ağustos 2025 Cuma günü Ayasofya Camii'nde cuma namazının ardından okunacak sonuç bildirgesi ve önemli açıklamalar ile kapanacaktır" dedi.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, "Bu konferans süresince özellikle Gazze'deki kardeşlerimizin, bunun yanında Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadığı acıları yüreklerimizde hissederken; bu mübarek mekanda bir araya gelen bu topluluk aracılığıyla İslami ve insani sorumluluğumuza olan sarsılmaz bağlılığımızı ve Filistinli kardeşlerimizin yanında fiilen durduğumuzu bir kez daha vurguluyor ve şu hususları tekrar teyit ediyoruz:

"İslam ümmeti ve insanlık, bütün kırmızı çizgileri aşan ve Hülagü ile Hitler'in zulümlerini dahi geride bırakan bu suçları asla kabul etmeyecek; Gazze asla yalnız bırakılmayacaktır.

İlan ediyoruz ki: Batıl ne kadar kabarıp azgınlaşsa da sonu yok oluştur. Hak ise eninde sonunda galip gelecektir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor: "Bilakis biz, hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir; bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. (Allah'a) yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size!" (Enbiya 21/18)

Gazze halkı, Allah'ın kesin vaadi olan bu zafere kavuşacaktır. Onların yanında, dünyanın özgür halkları ve diri vicdanları vardır.

Konferansımız, bütün gücüyle acil yardımın ulaştırılması, sınırların açılması ve yardımların Gazze'de kuşatma altındaki halka taşınması için toplumsal ve siyasi baskıyı artıracaktır.

İşgale karşı kapsamlı boykotun hayata geçirilmesi ve yaptırımların uygulanması önceliklerimiz arasındadır. Bunu şer'i naslara dayandırıyor, Lahey Bildirgesi'ni, insani hukuk hükümlerini ve yetmiş yılı aşkın Birleşmiş Milletler kararlarını dünyaya tekrar hatırlatıyoruz.

Umudumuz; Gazze'nin yeniden imarıdır. Gazze, sabır ve direnişin, şehitlerinin temiz kanının ve halkının metanetinin şehri olarak; evlatlarının fedakarlığıyla izzeti kucaklayan en güzel şehir olacaktır."

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, "Ayrıca konferans, Allah'ın izniyle sonuçlarında ortaya çıkacak kararlar doğrultusunda; İslam ve insanlık dünyasının devlet başkanlarına, özgür halklara, insani ve hukuki kurumlara açık ve net mesajlar gönderecektir. Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı olarak; Türkiye Cumhuriyeti'ne, devlet başkanına, hükümetine ve aziz halkına; İstanbul Valiliği'ne, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve bu konferansın düzenlenmesine katkı sunan hayır sahiplerine, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara en içten teşekkürlerimizi arz ederiz. Rabbimizden niyazımız; hepsini hayırla mükafatlandırması, bizleri mazlumların nusretine ve Filistin davasının izzetle yücelmesine vesile kılmasıdır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun" ifadelerini kullandı.

GAZZE İÇİN ORTAK SORUMLULUK ÇAĞRISI

22–29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek konferansın ana teması 'İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze' olacak. Capetown'dan Doha'ya, Tiran'dan Zanzibar'a uzanan geniş bir katılım ile İslam dünyasının önde gelen alimleri İstanbul'da bir araya gelecek. Sekiz gün sürecek buluşmada çalıştaylar, paneller ve basın toplantılarıyla Gazze'ye yönelik insani yardımın güçlendirilmesi, ümmetin birliği ve uluslararası sorumlulukların hatırlatılması hedefleniyor.

Program, 29 Ağustos Cuma günü Ayasofya Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından açıklanacak sonuç bildirgesi ile tamamlanacak. Bu bildirge, alınan kararların uluslararası kamuoyuna ve insanlığa duyurulmasını sağlayacak.