Kim olacak sorusu günlerdir kulislerin en hararetli başlığı. Görev süresi sona eren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yerine kimin geçeceği belirsizliğini korurken, Ankara'da isimler konuşulmaya, senaryolar yazılmaya başlandı. Kimi kaynaklar "veda zamanı" derken, bazıları hâlâ kapalı kapılar ardında yürütülen temaslara dikkat çekiyor. Diyanet'in tepe koltuğu için öne çıkan isimler belli olsa da, nihai kararın ne zaman ve nasıl açıklanacağı büyük merak konusu. Yeni Diyanet İşleri Başkanı kim olacak? Diyanet Başkanlığı için öne çıkan 3 isim! Gözler şimdi, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek kararnamede...

YENİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KİM OLACAK?

2017'de Diyanet İşleri Başkanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın görev süresi 17 Eylül 2025 tarihinde sona eriyor.

Medya ve Diyanet kulislerinde öne çıkan üç aday var:

Diyanet Başkan Yardımcısı Salim Argun

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş

Ve Ali Erbaş'ın yeniden atanma ihtimali

Henüz resmi bir atama kararı ya da açıklama yapılmamış durumda; dolayısıyla kesin bir isim söylemek mümkün değil.

ALİ ERBAŞ'IN GÖREV SÜRESİ BİTTİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı görevine 17 Eylül 2017 tarihinde atanan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sekiz yıllık görev süresi, takvime göre 17 Eylül 2025 itibarıyla sona eriyor. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanıyor ve mevzuata göre beş yıllık süreyle görevlendiriliyorlar. Bu görev, en fazla bir defa uzatılabiliyor.

Ali Erbaş, 17 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı.

Sonraki süreçte yeniden ataması yapıldı; toplamda 8 yıl görevde kalmış olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu ile yönetmeliklerde, başkanın görev süresi ve yeniden atanma kriterleri düzenlenmiştir. Kanuna göre başkanlar beşer yıllık sürelerle atanır ve bir kişi en fazla iki kez bu göreve seçilebilir.

YENİDEN GÖREVDE KALMA İHTİMALİ

Yönetmeliğe göre Ali Erbaş'ın bu iki dönem kuralı nedeniyle üçüncü kez atanması teorik olarak mümkün değil görünüyor.

Ancak bazı haber kaynaklarında, Erbaş'ın görev süresi dolarken kurum içi "helalleşme" adımları attığı ya da temaslarda bulunduğu yönünde iddialar yer almakta. Bu, yeniden atanma olasılığını zayıflatıyor ancak tamamen dışlamıyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni bir isim atanması: Salim Argun ya da Safi Arpaguş gibi isimler resmi atama için geçer akçe olarak kulislerde konuşuluyor.

Erbaş'ın görevde kalması: Yönetmelik kuralları buna engel gibi görünse de bazı kaynaklarda Erbaş'ın yeniden atanabilmesi için çalışmalar yapıldığı yönünde bilgiler var. Ancak bu senaryo, daha çok "istek" ve "kulislere dayanan iddialar" düzeyinde kalıyor.

Vekalet ya da geçici yönetim: Resmi atama kararına kadar mevcut başkanın görevine devam etmesi ya da vekâletin devreye girmesi olası senaryolar arasında yer alıyor.