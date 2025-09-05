Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da Bir Camiyi Açtı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da Esenköy Merkez Camisi'nin açılışına katıldı.

Erbaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Peygamberimizin şehirlerin en hayırlı, en güzel yerinin camiler olduğunu öğrettiğini söyledi.

Destekler ve gayretlerle caminin kısa zamanda tamamlandığını belirten Erbaş, bazı camilerin inşa edilmesinin çok uzun sürdüğünü, temeli atılan her caminin geç de olsa tamamlandığını ifade etti.

Peygamberimizin "Dünyada bir caminin, mescidin yapılmasını sağlayan mümine cennette onun karşılığı vardır." buyurduğunu aktaran Erbaş, "Ne güzel bir müjde değil mi? Bizler faniyiz. Herkes fanidir. Cenabıhak, böyle buyuruyor. Kulun da unutulmaması için unutulmaz bir eser bırakması gerekiyor. Unutulmamamız, her zaman hatırlanmamız ve ahirette azığımız olması için bu eserler birer vesiledir." dedi.

Erbaş, 3 kişinin amel defterinin ölse de kapanmayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri, ilminden istifade edilen alimler. Ameliyle, yani her zaman ilmiyle amil olan ve ilminden istifade edilen alimler. İkincisi, hayırlı evlat yetiştiren anne ve babalar. Üçüncüsü de insanlık, millet, milletin menfaati için hayır yapan hayır sahipleri. 'Sadaka-i cariye' diyoruz buna, yani bitmeyen, devam eden sadaka. Camiler, okullar, yollar, köprüler, insanlığa hizmet eden mekanlar, yerler, bu sadakalardandır. Sadaka-i cariye sahiplerinin amel defterleri hiç kapanmayacaktır. Efendimizin bir müjdesidir. İnşallah bu cami, nice yıllar içinde bol bol cemaati karşılar. Gençler, yavrularımız, çocuklarımız, camilerimizde temel dini bilgilerini öğrenirler."

Yaz Kur'an kurslarının camilerde yapıldığını hatırlatan Erbaş, geçen hafta biten bu kurslarda 3 milyona yakın çocuğun, gencin, Allah'ı, O'nun en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'i, abdesti, namazı, iyiliği, saygıyı, sadakati, değerleri öğrendiğini anlattı.

Erbaş, Türkiye'de 90 bin cami olduğunu belirterek, "Her biri, bu cami gibi fonksiyonel olsun, bir mektep olsun camilerimiz. Minarelerinden ezanları ebediyen yükselsin." ifadesini kullandı.

"Cenabıhak bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı dindirtmesin." diye dua eden Erbaş, caminin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından dua edildi ve caminin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Vali Hülya Kaya, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, Esenköy Belde Belediye Başkanı Mehmet Temel, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.