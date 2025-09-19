Görevde geçirdiği sekiz yıl boyunca attığı her adım tartışma yarattı. Hutbeleri manşetlere taşındı, açıklamaları günlerce konuşuldu. Ve şimdi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, görevini sessiz ama derin anlamlar taşıyan bir veda ile devretti. "Helallik istiyorum" diyerek hem halktan hem ailesinden helallik talep etti. Peki, Ali Erbaş Türk halkından neden helallik istedi? İşte, detaylar...

ALİ ERBAŞ TÜRK HALKINDAN NEDEN HELALLİK İSTEDİ?

Türkiye'de sekiz yıl boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ali Erbaş, görevinin sona ermesinin ardından yaptığı duygusal veda konuşmasında Türk halkından ve ailesinden helallik istedi. Peki, Ali Erbaş neden helallik istedi? Bu sözlerin ardında sadece kişisel bir veda mı var, yoksa daha derin mesajlar mı gizli?

8 YILLIK ZORLU MESAİNİN ARDINDAN DUYGUSAL VEDA

Ali Erbaş, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandığı Diyanet İşleri Başkanlığı görevini, iki dönem boyunca yürüttü. Görevinin resmen sona erdiği törende yaptığı konuşmada, sadece çalışma arkadaşlarına değil, ailesine ve tüm Türkiye'ye seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kutlu vazifeyi ifa ederken üzerimizde taşıdığımız ateşten gömleğin ağırlığını birlikte taşıdık... Aileme, çocuklarıma, beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler."

Erbaş'ın bu açıklamaları, görev süresince yaşadığı zorlukların ve kamuoyunda zaman zaman maruz kaldığı eleştirilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Özellikle pandemi sürecindeki açıklamaları ve hutbe içerikleri sık sık tartışma konusu olmuştu.

TOPLUMSAL VE SİYASİ MESAJ

Helallik istemesi sadece kişisel bir vedalaşma değil; aynı zamanda kamu vicdanında bir hesaplaşma olarak da okunabilir. Diyanet gibi toplumla doğrudan iletişimde olan bir kurumun başındaki ismin, görevi bırakırken tüm halktan helallik istemesi, kamu hizmetinin manevi ve etik boyutuna da dikkat çekiyor.

ALİ ERBAŞ NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Ali Erbaş'ın görev süresinin sona ermesi, bazı çevrelerce "görevden alınma" olarak yorumlandı. Peki gerçekten görev süresi mi doldu, yoksa arka planda başka gelişmeler mi yaşandı?

Diyanet İşleri Başkanları, normal şartlarda beş yıllık sürelerle atanır ve bu süre bir kez daha uzatılabilir. Ali Erbaş da ikinci döneminin sonunda doğal olarak görevini devretti. Ancak özellikle sosyal medyada ve bazı siyasi yorumlarda, görevden alınma iddiaları sıkça dile getirildi.

Bu yorumların temelinde, son dönemde Erbaş'ın kamuoyundaki algısı, bazı hutbelerdeki ifadeleri ve kurumun finansal harcamalarıyla ilgili ortaya atılan eleştiriler yer alıyor. Ancak resmi kaynaklarda herhangi bir "görevden alma" ifadesi bulunmuyor.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR VURGUSU

Ali Erbaş, veda konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir teşekkürle seslendi:

"Bu kutlu vazifeyi iki dönem boyunca şahsıma tevdi eden muhterem Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum."

Bu cümle, görevin olağan akış içerisinde sonlandığı yönündeki yorumları güçlendiriyor. Ancak bazı analizlerde, değişikliğin siyasi denge gözetilerek yapıldığı yönünde yorumlar da mevcut.

YENİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KİM OLDU?

Görevi devralan isim, Prof. Dr. Safi Arpaguş oldu. Peki, Safi Arpaguş kimdir? Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın geçmişi ve kamuoyu tarafından nasıl karşılandığı merak konusu.

PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

Safi Arpaguş, uzun yıllardır Diyanet teşkilatı içinde farklı görevlerde bulunmuş bir isim. İstanbul Müftülüğü görevini yürüten Arpaguş, aynı zamanda Ali Erbaş ile aynı fakülteden mezun. Erbaş'ın veda konuşmasında bu yakınlığa özellikle dikkat çekildi:

"Kadim dostum, aynı fakülteden mezun olduğumuz ve uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız hocamıza bu emaneti devretmekten memnuniyet duyuyorum."

Tören sırasında yaşanan sembolik bir detay ise dikkat çekti: Erbaş, Arpaguş'a cübbe ve sarığını giydirdi. Bu sırada Arpaguş, selefinin elini öperek ona olan saygısını gösterdi. Bu görüntü, Diyanet geleneğindeki hiyerarşik saygının ve dini mirasın önemini yansıtan bir an olarak hafızalara kazındı.