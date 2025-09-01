Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bu sene Mevlid-i Nebi'yi 1 hafta değil, 1 yıl olarak ihya edeceğiz'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu sene Mevlid-i Nebi'yi 1 hafta değil, 1 yıl olarak ihya edeceğiz. 'Doğumunun 1500'üncü Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed' temasıyla etkinliklerde ihya edeceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığında, 'Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya, Ali Erbaş ve birçok davetli katıldı. İlahiler ile başlayan program, Kuran'ı Kerim tilaveti ve özel olarak hazırlanan video gösterimi sonrası açılış konuşmaları ile devam etti.

"Bu sene Mevlid-i Nebi'yi 1 hafta değil, 1 yıl olarak ihya edeceğiz"

Erbaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sene Mevlid-i Nebi'yi 1 hafta değil, 1 yıl olarak ihya edeceğiz. 'Doğumunun 1500'üncü yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed' temasıyla kapsamlı ve derinlikli etkinliklerde ihya edeceğiz. Bir yıl boyunca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde yurt içinde ve yurt dışında ulusal ve uluslararası çok çeşitli ve geniş katılımlı etkinlikler yapacağız. Amacımız, veladetinin 1500'üncü yıldönümünde, Peygamber Efendimizin rehberliğini yeniden hatırlamak, çağlar üstü örnekliğini milletimizin her bir ferdine ulaştırmak ve onun getirdiklerini yaşanan değerler manzumesi olarak tüm insanlığa teklif etmektir. Bu ulvi amaç doğrultusunda planlanan bütün etkinlikleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tüm kurum, kuruluş ve STK'larla işbirliği ve eşgüdüm halinde gerçekleştireceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında yıl boyunca devam edecek tüm programlar, bakanlıklarla, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle, vakıf, dernek ve STK'larla, medya ve basın kuruluşlarıyla birlikte icra edilecektir."

"1500'üncü Yıl Etkinlikleri', Peygamber Efendimizin yakından tanınmasına imkan sunacaktır"

Başta çocuklar, gençler ve aileler olmak üzere toplumun her kesimini kuşatıcı nitelikte programlar yapılacağını belirten Erbaş, "Eğitim seminerlerinden bilgi yarışmalarına, dini yayınlardan sanatsal sergilere, hatıra ormanlarından kan bağışı kampanyalarına kadar pek çok alanda yıl boyu sürecek etkinlikler gerçekleştirilecektir. Örneğin; siyer temalı roman, hikaye, şiir, karikatür ve çizgi roman, kaligrafi, ebru, tezhip, hat gibi geleneksel sanatlar ile ilgili yarışmalarımız olacak. 'Peygamber Sevdası', 'Peygamberimiz ve Merhamet' gibi temalarla fotoğraf sergilerimiz olacak. Camilerde ve şehirlerin merkezi yerlerinde 'Peygamber Efendimizin Doğumunun 1500'üncü Yılı'na özel düzenli hadis derslerimiz olacak. Kimsesiz çocuklara, yaşlılara, engelli bireylere, mühtedilere ve özellikle genç mahkümlara yönelik siyer eğitimlerimiz olacak. 81 ilde izci gençlerle birlikte '1500'üncü Yılında İzciler Peygamberin İzinde' temalı izcilik kamplarımız olacak. Daha pek çok farklı proje, program ve uygulamanın yer alacağı '1500'üncü Yıl Etkinlikleri', milletimizin, nesillerimizin ve tüm insanlığın Peygamber Efendimizi yakından tanımasına imkan sunacaktır" diye konuştu.

Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı 3 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Mevlid-i Nebi yılı kapsamında ele alınacak önemli konulardan birisi ise 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' olacak. Mevlid-i Nebi vesilesiyle Hz. Muhammed'in örnek aile hayatının daha yakından tanınması hedefleniyor.

2017'de tartışmalı uygulama kaldırıldı

Kutlu Doğum Haftası ilk yıllarda hicri takvime göre düzenlendi, Mevlid Kandili haftası aynı zamanda Kutlu Doğum Haftası olarak kabul edildi. İlk 12 Ekim-17 Ekim 1989'da kutlanan hafta, sonraki yıllarda sırasıyla 1 Ekim-7 Ekim 1990, 20 Eylül-26 Eylül 1991, 9 Eylül-15 Eylül 1992 ve 30 Ağustos-5 Eylül 1993 tarihleri arasına denk geldi.

Tartışmalara neden olan değişiklik ise 1994 yılında yapıldı. Kutlu Doğum Haftası'nın tarihi 20-26 Nisan arasına sabitlendi. Ali Erbaş'ın 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına atanmasının ardından Kutlu Doğum Haftası Mevlid-i Nebi Haftası olarak isim değiştirildi ve yeniden hicri takvime göre Mevlid Kandili haftası olarak kutlanacağı açıklandı. - ANKARA