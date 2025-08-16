Mustafa Destici'den "Miras" hutbesini eleştirenlere tepki

Mustafa Destici'den 'Miras' hutbesini eleştirenlere tepki
Güncelleme:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, mirasla ilgili cuma hutbesi tartışmalarına ilişkin Diyanet'e destek vererek, kurumun Allah'ın emirlerini hatırlattığını ve görevini yaptığını söyledi. Destici, miras hukukunun devlet yasalarına göre uygulandığını, dini uyarılar ile devlet hukuku arasında bir çelişki bulunmadığını vurguladı.

Son dönemde cuma hutbeleri, gündemdeki tartışmaların merkezine otururken, geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okunan "Kul Hakkı Ateşten Gömlektir" konulu hutbe, özellikle "miras" ile ilgili ifadeleri nedeniyle geniş yankı uyandırdı. Hutbede yer alan "Kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır" cümlesi, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

DESTİCİ'DEN DİYANET'E DESTEK

Tartışmalar devam ederken Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Diyanet'in her zamanki gibi Allah'ın emirlerini hatırlattığını belirten Destici, "Bu haftaki hutbede miras konusunda, Allah'ın belirlediği ölçülere uyulmasının önemi vurgulanmıştır. Tıpkı namaz, oruç, zekât ve tesettür gibi bu da kişinin iradesine bırakılmış bir sorumluluktur" dedi.

"MİRAS HUKUKU VE VATANDAŞLIK HAKLARI..."

Destici, Diyanet'e yöneltilen eleştirileri "abesle iştigal" olarak nitelendirerek, "Din adamları Allah'ın emirlerini hatırlatmadığında görevlerini yapmamış olurlar. Ancak unutulmamalıdır ki, miras hukuku ve vatandaşlık hakları devletin yasaları çerçevesinde uygulanır. Dini hükümler inanç sahiplerinin vicdani sorumluluğu kapsamındadır; yasal düzenlemeler ise tüm vatandaşlar için bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı.

BBP lideri, Diyanet'in dini uyarıları ile devletin hukuk sistemi arasında bir çatışma olmadığını vurgulayarak, "Biri inanç rehberliğidir, diğeri vatandaşlık ve hukuk güvenliğidir. İkisine de saygı göstermek hem inanç özgürlüğünü hem hukuk düzenini korumaktır" dedi.

İşte Destici'nin o paylaşımı;

Mustafa Destici'den 'Miras' hutbesini eleştirenlere tepki

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıÜstün Aşık:

Nedense medeni hukuka tapanlar, yani malı eşit paylaştıralım diyenler kızdan hep mal kaçıranlar oluyor. Hal bu ki Şeriat adaletli olun, mirasta kızların da payı var diyor. Laik beyler hemen pavkuruyor…

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSktgdn:

Diyanetin burnunu sokmadigi bi burası kalmıştı

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMakarnacı:

Din adamları milletin sırtından beleşe geçinen çete. Ne allah'tan korkuları var ne adaletten

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

İslama düşmanım demeye paçası yemeyen diyaneti bahane ediyor

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErgun Koç:

yarın biz ahirette cumhuriyet kanunları ile deil Allahı'ın dimi kurallarına göre hesaba çekileceğiz.. Allah'ım devlet.içkiyi serbest bıraktı bende içtim, faizi serbest bıraktı bende faize girdim deme lüksümüz yok. cumhuriyet kanunları mirasda erkeğede kadınada eşit pay veriyor. oysa Allah mirasdan erkeğe 2 kadına 1 pay verin diyor.. Hüküm bu ister iman eder uyarsın ister.inlar eder kafir olursun... kadında kocasının mirasdan 2 hak aldığı için madır olmuyor... neticede her aileye erkekden bir kadından 2 toplamda 3 hisse miras giriyor...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
