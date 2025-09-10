Haberler

Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Ziyaret Etti

Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Ziyaret Etti
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ziyarette bulundu. Erbaş, Filistin'e destek verdiklerini ve İsrail'in saldırılarını lanetlediğini belirtti.

Görev süresi yakında dolacak Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ziyarette bulundu.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Başkanlıktaki makamda gerçekleşen görüşmede Erbaş, Büyükelçi Mustafa'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kalbimizin yarısı Filistin olarak atıyor. Dolayısıyla Filistin Büyükelçisi olmuş olması bu açıdan da bizim kendisine olan sevgimizi, muhabbetimizi daha da artırmaktadır." ifadesini kullanan Erbaş, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusunda zaman zaman yaşanan sıkıntıları Faed Mustafa ile paylaştıklarını belirtti.

Ali Erbaş, Filistin meselesinin her zaman sıcaklığını koruduğunun altını çizerek, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını şiddetle lanetledi.

İsrail'in saldırılarını Filistin ve Gazze ile sınırlı tutmadığını ve önüne gelen yere saldırdığını vurgulayan Erbaş, "Dünyanın gözü önünde. Tüm dünyanın da utanması lazım. Kendisini sanki dokunulmaz kabul ediyor ama inşallah her zulmün bir sonu vardır, bu zulüm de bitecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu kaydederek, "Sadece maddi değil, her şeyimizle özgür Filistin'in bir an önce dünya kamuoyunda ortaya çıkması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa da Erbaş'a karşılamasından ötürü memnuniyetini dile getirerek, görev süresi boyunca Türkiye'de insanların sevgisini yakından hissettiklerini anlattı.

Mustafa, Erbaş'a, Türkiye'nin Filistin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
