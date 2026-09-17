Haberler

Bihter Serra Erbaş kimdir? Ali Erbaş'ın kızı Bihter Serra Erbaş'ın eşi Abdullah Azzam Demirci kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bihter Serra Erbaş kimdir? Ali Erbaş'ın kızı Bihter Serra Erbaş'ın eşi Abdullah Azzam Demirci kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bihter Serra Erbaş ve Abdullah Azzam Demirci'nin 10 Eylül'de gerçekleşen düğünü sonrası çiftin hayatı merak konusu oldu. Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Bihter Serra Erbaş ile Saim Demirci'nin oğlu Abdullah Azzam Demirci için Sakarya ve İstanbul'da düğün törenleri düzenlendi. Peki, Bihter Serra Erbaş kimdir? Ali Erbaş'ın kızı Bihter Serra Erbaş'ın eşi Abdullah Azzam Demirci kimdir? İşte detaylar...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Bihter Serra Erbaş ile Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Saim Demirci'nin oğlu Abdullah Azzam Demirci'nin 10 Eylül'de gerçekleşen düğünü gündeme geldi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Bihter Serra Erbaş ile Abdullah Azzam Demirci için Sakarya ve İstanbul'da iki ayrı düğün töreni düzenlendi. Peki, Bihter Serra Erbaş kimdir? Ali Erbaş'ın kızı Bihter Serra Erbaş'ın eşi Abdullah Azzam Demirci kimdir? Detaylar...

ALİ ERBAŞ'IN KIZI BİHTER SERRA ERBAŞ KİMDİR?

Bihter Serra Erbaş, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızıdır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduğu bilgisi bulunmaktadır. Bihter Serra Erbaş, Abdullah Azzam Demirci ile 10 Eylül'de evlenmesi ve düzenlenen düğün törenleriyle gündeme geldi.

Bihter Serra Erbaş hakkında kamuya açık kaynaklarda bunun dışında ayrıntılı bir biyografi bilgisi bulunmamaktadır.

Çiftin ilk düğünü 10 Eylül'de Sakarya'daki Bahçesaray Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, eski milletvekilleri Şevki Yılmaz ve Recep Yıldırım'ın yanı sıra belediye başkanları, ilahiyat fakültesi dekanları, akademisyenler, müftüler ve din görevlileri katıldı.

Çift için ikinci düğün ise İstanbul Şişli'deki Grand Cevahir Hotel & Convention Center'da yapıldı. Nikahı Ali Erbaş'ın damadı Muhammed Likoğlu kıydı. Bu törende eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP milletvekili Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop da yer aldı.

BİHTER SERRA ERBAŞ'IN EŞİ ABDULLAH AZZAM DEMİRCİ KİMDİR?

Abdullah Azzam Demirci, Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Saim Demirci'nin oğludur. Bihter Serra Erbaş ile 10 Eylül'de evlenen Abdullah Azzam Demirci, çiftin Sakarya ve İstanbul'da gerçekleştirilen düğün törenleriyle gündeme geldi.

Abdullah Azzam Demirci'nin eğitimi, mesleği ve özel hayatına ilişkin kamuya açık kaynaklarda ayrıntılı biyografi bilgisi bulunmamaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Fenerbahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

F.Bahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'nde zorlu maça çıktı! İşte sonuç
Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

İtalya'ya gidecek voleybol takımının oyuncularına vize verilmedi

Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya

Ünlü şarkıcı konserinde kabusu yaşadı: Her tarafımı elledi ya
Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

TSK'dan Yunan'a net mesaj! Yüzlerce komando bölgeye çıkarma yaptı
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Cansu öğretmenden kahreden haber! Bebeği daha 3 aylıktı