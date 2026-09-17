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Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Bihter Serra Erbaş ile Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Saim Demirci'nin oğlu Abdullah Azzam Demirci'nin 10 Eylül'de gerçekleşen düğünü gündeme geldi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Bihter Serra Erbaş ile Abdullah Azzam Demirci için Sakarya ve İstanbul'da iki ayrı düğün töreni düzenlendi. Peki, Bihter Serra Erbaş kimdir? Ali Erbaş'ın kızı Bihter Serra Erbaş'ın eşi Abdullah Azzam Demirci kimdir? Detaylar...

ALİ ERBAŞ'IN KIZI BİHTER SERRA ERBAŞ KİMDİR?

Bihter Serra Erbaş, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızıdır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduğu bilgisi bulunmaktadır. Bihter Serra Erbaş, Abdullah Azzam Demirci ile 10 Eylül'de evlenmesi ve düzenlenen düğün törenleriyle gündeme geldi.

Bihter Serra Erbaş hakkında kamuya açık kaynaklarda bunun dışında ayrıntılı bir biyografi bilgisi bulunmamaktadır.

Çiftin ilk düğünü 10 Eylül'de Sakarya'daki Bahçesaray Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, eski milletvekilleri Şevki Yılmaz ve Recep Yıldırım'ın yanı sıra belediye başkanları, ilahiyat fakültesi dekanları, akademisyenler, müftüler ve din görevlileri katıldı.

Çift için ikinci düğün ise İstanbul Şişli'deki Grand Cevahir Hotel & Convention Center'da yapıldı. Nikahı Ali Erbaş'ın damadı Muhammed Likoğlu kıydı. Bu törende eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP milletvekili Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop da yer aldı.

BİHTER SERRA ERBAŞ'IN EŞİ ABDULLAH AZZAM DEMİRCİ KİMDİR?

Abdullah Azzam Demirci, Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Saim Demirci'nin oğludur. Bihter Serra Erbaş ile 10 Eylül'de evlenen Abdullah Azzam Demirci, çiftin Sakarya ve İstanbul'da gerçekleştirilen düğün törenleriyle gündeme geldi.

Abdullah Azzam Demirci'nin eğitimi, mesleği ve özel hayatına ilişkin kamuya açık kaynaklarda ayrıntılı biyografi bilgisi bulunmamaktadır.