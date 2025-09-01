Diyanet, Mevlid-i Nebi'yi bir yıl boyunca kutlayacak

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu sene Mevlid-i Nebi'yi bir hafta değil, bir yıl olarak ihya edeceğiz. 'Doğumunun 1500'üncü Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed' temasıyla kapsamlı ve derinlikli etkinlikler de ihya edeceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlıktaki 'Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri' tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, bu yıl Mevlid-i Nebi bağlamında bir yıl boyunca ulusal ve uluslararası etkinlikler yapılacağını belirterek, "Bu sene Mevlid-i Nebi'yi bir hafta değil, bir yıl olarak ihya edeceğiz. 'Doğumunun 1500'üncü Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed' temasıyla kapsamlı ve derinlikli etkinlikler de ihya edeceğiz. Bir yıl boyunca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde yurt içinde ve yurt dışında ulusal ve uluslararası çok çeşitli ve geniş katılımlı etkinlikler yapacağız" diye konuştu.

'YIL BOYU SÜRECEK ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Mevlid-i Nebi haftasında pek çok etkinlik yapacaklarını belirten Ali Erbaş, "Amacımız, veladetinin 1500'üncü yıl dönümünde, Peygamber Efendimizin rehberliğini yeniden hatırlamak, çağlar üstü örnekliğini milletimizin her bir ferdine ulaştırmak ve onun getirdiklerini yaşanan değerler manzumesi olarak tüm insanlığa teklif etmektir. Bu ulvi amaç doğrultusunda planlanan bütün etkinlikleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve eş güdüm halinde gerçekleştireceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında yıl boyunca devam edecek tüm programlar, bakanlıklarla, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle, vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla, medya ve basın kuruluşlarıyla birlikte icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında başta çocuklar, gençler ve aileler olmak üzere toplumun her kesimini kuşatıcı nitelikte programlar yapılacağını ifade eden Erbaş, "Eğitim seminerlerinden bilgi yarışmalarına, dini yayınlardan sanatsal sergilere, hatıra ormanlarından kan bağışı kampanyalarına kadar pek çok alanda yıl boyu sürecek etkinlikler gerçekleştirilecektir. Örneğin; siyer temalı roman, hikaye, şiir, karikatür ve çizgi roman, kaligrafi, ebru, tezhip, hat gibi geleneksel sanatlar ile ilgili yarışmalarımız olacak. 'Peygamber Sevdası', 'Peygamberimiz ve Merhamet' gibi temalarla fotoğraf sergilerimiz olacak. Camilerde ve şehirlerin merkezi yerlerinde Peygamber Efendimizin doğumunun 1500'üncü yılına özel düzenli hadis derslerimiz olacak. Kimsesiz çocuklara, yaşlılara, engelli bireylere, mühtedilere ve özellikle genç mahkumlara yönelik siyer eğitimlerimiz olacak. 81 ilde izci gençlerle birlikte '1500'üncü Yılında İzciler Peygamberin İzinde' temalı izcilik kamplarımız olacak" dedi.

'ÖRNEK AİLE HAYATININ TANINMASINI HEDEFLİYORUZ'

Mevlid-i Nebi Yılı kapsamında ele alınacak konulardan birinin de 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' olacağını ifade eden Ali Erbaş, "Peygamber Efendimizi anmaktan anlamaya şiarıyla büyük coşkuyla kutlana gelen Mevlid-i Nebi vesilesiyle Peygamberimizin örnek aile hayatının daha yakından tanınmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Günümüzde aile kurumunun pek çok tehditle karşı karşıya olduğunu belirten Erbaş, "Kitle iletişim ağlarının etkisiyle dünya genelinde yaşanan hızlı değişim içerisinde, maalesef fıtratı ve aileyi tehdit eden cahiliye adeti birtakım sapkın anlayış, yaklaşım ve uygulamalar öne çıkartılmaktadır. Bu noktada sosyal etkileşimin küresel boyutta ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesine yol açan yeni medya unsurlarının rolüne dikkatlerinizi çekmek isterim. Bugün söz konusu unsurlar üzerinden sinsice yürütülen algı operasyonlarıyla duygu ve düşüncelerin kolaylıkla manipüle edildiği ve böylece insanın selim fıtratına aykırı tutumların yayılmaya çalışıldığı hepimizin malumudur. Bu tür olumsuzluklar doğrudan ya da dolaylı bir şekilde en fazla da aile kurumunu etkilemektedir. Dolayısıyla günümüzde aileyi ve fıtratı koruma noktasında daha büyük bir hassasiyet ve gayrete ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.