2026 Hac Kayıt İşlemleri 21 Eylül'e Kadar Uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin uzatıldığını açıkladı. Vatandaşlar, işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Erbaş, NSosyal'de yaptığı açıklamada, "2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
