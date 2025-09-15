Haberler

Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! İşte ilk kez görüntülenen gelini

Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! İşte ilk kez görüntülenen gelini
Güncelleme:
Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! İşte ilk kez görüntülenen gelini
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun, Rumeysa Reis ile Beykoz'daki Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen törenle evlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla başlayan nikahta, Tevfik Göksu kıydı, Hulusi Akar ise evlilik cüzdanını çifte takdim etti. Törene devletin üst düzey isimleri katıldı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun, Rumeysa Reis ile evlendi. Nikah töreni Beykoz'daki Mecidiye Kasrı'nda gerçekleştirildi.

ÜST DÜZEY KATILIM

İlknur Çakmak ve Engin Reis'in kızı Rumeysa Reis ile Fahrettin–Fatmanur Altun çiftinin oğlu Mustafa Bilge Altun'un nikahına devletin üst düzey isimleri katıldı. Törende; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM komisyon başkanları Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski bakanlar Nureddin Nebati, Egemen Bağış ve Ruhsar Pekcan ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

ÖNCE DUA SONRA NİKAH

Kur'an tilavetiyle başlayan törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Çiftin nikahını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kıyarken, şahitliklerini protokol üyeleri yaptı.

HULUSİ AKAR'DAN MESAJ

Nikahın ardından evlilik cüzdanını çifte takdim eden Hulusi Akar "Allah bir erkek bir de kadın yaratmış. Bunların birleşmesiyle aile oluyor. Aile toplumumuzun olmazsa olmazıdır. Buna zarar verilmesine müsaade etmemek lazım" ifadelerini kullandı.

ÇİFT TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Nikah merasiminin ardından Mustafa Bilge Altun ve Rumeysa Reis çifti ile aileleri, davetlilerin tebriklerini kabul etti.

İşte düğünden kareler;

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEr San:

Vatandaşa saçı başı kapatın günah derler.. kendileri manken gibi kızları gelin alırlar

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdo Kulo:

Rabbim hayrlı eylesin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
