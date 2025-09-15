Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! İşte ilk kez görüntülenen gelini

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun, Rumeysa Reis ile evlendi. Nikah töreni Beykoz'daki Mecidiye Kasrı'nda gerçekleştirildi.

ÜST DÜZEY KATILIM

İlknur Çakmak ve Engin Reis'in kızı Rumeysa Reis ile Fahrettin–Fatmanur Altun çiftinin oğlu Mustafa Bilge Altun'un nikahına devletin üst düzey isimleri katıldı. Törende; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM komisyon başkanları Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski bakanlar Nureddin Nebati, Egemen Bağış ve Ruhsar Pekcan ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

ÖNCE DUA SONRA NİKAH

Kur'an tilavetiyle başlayan törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Çiftin nikahını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kıyarken, şahitliklerini protokol üyeleri yaptı.

HULUSİ AKAR'DAN MESAJ

Nikahın ardından evlilik cüzdanını çifte takdim eden Hulusi Akar "Allah bir erkek bir de kadın yaratmış. Bunların birleşmesiyle aile oluyor. Aile toplumumuzun olmazsa olmazıdır. Buna zarar verilmesine müsaade etmemek lazım" ifadelerini kullandı.

ÇİFT TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Nikah merasiminin ardından Mustafa Bilge Altun ve Rumeysa Reis çifti ile aileleri, davetlilerin tebriklerini kabul etti.

İşte düğünden kareler;