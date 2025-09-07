Ali Erbaş, İmam Hatipliler Kurultayı'nda Sunum Yaptı

ERBAŞ SUNUM YAPTI

Gaziantep'te düzenlenen 'ÖNDER 22'nci İmam Hatipliler Kurultayı'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sunum yaptı. Erbaş, geçmişte büyük acılar yaşandığını, engellerin kalktığını ancak kolay olmadığını belirterek, "Edirne'den Kars'a kadar başörtüsü zulmüne karşı imam hatip nesli önderlik yaptı" dedi.

Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hayatının seçmeli ders olarak verilmesi için Meclis'te mücadeleler verildiğini anlan Ali Erbaş, şöyle konuştu:

"Eğer inanırsanız, en kuvvetli ve en güçlü siz olacaksınız. Bizim toparlanmamız ve kendimize gelerek daha çok insana önderlik yapmamız lazım. Bizim neslimiz fedakar ve cefakar bir nesildir. Geçmiş hocalarımızdan aldığımız o ahlakı bizden sonrakilere aktaralım. Ancak bu şekilde ahlaki duruşumuzu muhafaza edebiliriz. İmam hatip nesli her zaman hakkın yanında, batılın karşısında yer almıştır. Bu canlılığımızı devam ettirelim ve bizden sonrakilere aktaralım, buna ihtiyaç var. Yeryüzünde nice zulümler işleniyor. Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hayatının seçmeli ders olarak verilmesi için Meclis'te büyük mücadeleler verildi. Kur'an'ı öğrenen genç faydalı mı olur yoksa zararlı mı? Rabb'ini, Peygamberini bilen ve ibadet yapan insandan zarar gelir mi? Kur'an bunları anlatıyor. Okullarımızda seçmeli olarak konulmuş bu dersi öğrencilerimize seçtirelim."

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edildiğini de belirten Erbaş, aile konusuna hassasiyet gösterilmesi ve gençlerin vakti geldiğinde evlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmalarının ardından Ali Erbaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 41 yıldır evli olan ve daha önce hiç hac veya umre yapmamış çiftlerin kutsal topraklara gönderilmesi için protokol imzalandı. 15 bin başvurunun yapıldığı projede 1 ay sonra 300 kişilik ilk kafilenin kutsal topraklara gönderileceği bildirildi.