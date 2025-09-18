Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, mevcut Başkan Ali Erbaş'ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı görevine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA YENİ ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, mevcut Başkan Ali Erbaş'ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı. Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu.

Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Arpaguş'un çalışmalarından bazıları şöyle: "Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü'l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi."

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın'dan Şara'ya net mesaj: Türkiye olarak biz hazırız
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıExit RS:

Siyaseten oraya geldiğiniz sürece Size kimse Din adamı olarak bakmaz

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

hee size yasar nuri gibi sarlatan lazim ama Yeni Turkiyede yok artik. ingiliz aptapotunun kollari kesildi, coktan. raki masasinda vaaz veren yasar nuri.

yanıt5
yanıt18
Haber YorumlarıErdal Son:

Laik düzen de siyaseten atanır ..zoruna mı gitti...hadi özerk yapsınlar diyaneti kendi aralarından seçip atasinlar..bilip bilmeden yorum yapar senin ve türevlerin...

yanıt2
yanıt5
Haber Yorumlarıkemal tenbel:

Al bunu vur ötekine olmaz inşallah diyecem lakin değişen biseyde olmaz birazda bu ağam sefa sürsün bakalım iyice dinden soğuttular zaten

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıitunes para:

hayırlı ugurlu olsun. on tane ali erbas eder.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

bu ne be? bir kadın öbür kadına çiçek demeti verir gibi? erkek erkeğe ya viski verir yada bir kılıç. yok yok olmadı.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Demir :

İyi yalıyor mu? Duruma göre fetva veriyor mu? Mercedes fetişti mi? Minbere çıkarken kılıç taşıyor mu? Bunlar varsa ne ala!

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı

Dev gemi limana demir attı, yüzlerce turist sel oldu o ilçemize aktı
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

Hayırsız evladın böylesi! Babasının aracına bomba koydu
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Yüzde 46 oy almıştı! Bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.