Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İyilik Temalı Mekanın Açılışı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından tamamlanan 'Birr Mekan İyilik, Sanat ve Kahve' adlı mekânın açılış programında iyiliğin yayılması gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yapımı tamamlanan "Birr Mekan İyilik, Sanat ve Kahve" mekanının açılış programına katıldı.

TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'ndeki programda konuşan Erbaş, açılışı gerçekleştirilen mekanda iyiliğin anlatılacağını belirtti.

Yeryüzünde iyiliğin egemen oluncaya kadar çalışacaklarını ifade eden Erbaş, şunları söyledi:

"Çünkü dünyayı iyilik değiştirir. Bunu biliyoruz. Peygamberler iyiliği yaymak için gönderilmiştir. Peygamber varisleri olarak bizler de insanlara iyiliği anlatmak ve kötülükten men etmek için varız. Bunu da Rabbimiz bizlere şöyle anlatıyor; içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun."

"Birr Mekan İyilik, Sanat ve Kahve" mekanının açılış programına, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, TDV Genel Müdürü İzani Turan, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
