Hatay'da Camilerde Eş Zamanlı Dua Etme Etkinliği

Hatay'da Camilerde Eş Zamanlı Dua Etme Etkinliği
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Hatay'daki camilerde yatsı ezanından önce kuraklıktan kurtulmak, yangınlardan korunmak ve afetten muhafaza olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla dua edildi. Vatandaşlar, şehitler için de dualar okuyarak anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Hatay' da camilerde yatsı ezanından önce kuraklıktan kurtulmak, yangınlardan korunmak, her türlü afetten muhafaza olmak ve şehitler için eş zamanlı dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatlarıyla, yatsı ezanı öncesi Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay'daki camilerde de eş zamanlı dua edildi. Cami ve mescitlerde toplanan vatandaşlar; yangınlardan korunmak, kuraklığın sona ermesi, her türlü afetten milletin ve devletin muhafazası için ellerini semaya açtı. Aziz şehitlerin ruhları için de duaların okunduğu anlamlı buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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