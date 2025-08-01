Hatay'da Camilerde Eş Zamanlı Dua Etme Etkinliği

Hatay' da camilerde yatsı ezanından önce kuraklıktan kurtulmak, yangınlardan korunmak, her türlü afetten muhafaza olmak ve şehitler için eş zamanlı dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatlarıyla, yatsı ezanı öncesi Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay'daki camilerde de eş zamanlı dua edildi. Cami ve mescitlerde toplanan vatandaşlar; yangınlardan korunmak, kuraklığın sona ermesi, her türlü afetten milletin ve devletin muhafazası için ellerini semaya açtı. Aziz şehitlerin ruhları için de duaların okunduğu anlamlı buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - HATAY