Haberler

Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Erbaş'a Hakaretten Beraat Etti

Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Erbaş'a Hakaretten Beraat Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri eski başkanı Ali Erbaş'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Ankara'da yapılan duruşmada mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı vekillerince 2 Eylül 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde, 27'nci dönem milletvekili ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, partisinin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile çeşitli haber sitelerinde yer alan açıklamalarında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik ifadeler kullandığı belirtildi. Şikayet dilekçesinde, Özdağ'ın 'Bugün 26 Ağustos. Türk ordusunun Afyon'da Yunan ordusuna karşı Büyük Taarruz'u başlattığı günün 100'üncü yılındayız. Bugün Diyanet, cuma hutbesinde Atatürk'ün adını anmadı. Metnin içinde bu zaferi kazanan Türk milletine de yer yok. Ali Erbaş sen Türk milletinin düşmanısın' şeklindeki ifadeleri kullandığı belirtildi. Soruşturma sonunda, Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ümit Özdağ hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ümit Özdağ ve avukatı katıldı. Özdağ, savunmasında bu ve buna benzer eleştirileri söylemekten geri durmayacağını ifade ederek, beraatini talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Özdağ'ın beraatına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.