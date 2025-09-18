Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı'na Yeni Atama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yerine, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

(ANKARA)- Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yerine, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı karar ile 2017'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan ve sekiz yıllık görev süresi tamamlanan Ali Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul İl Müftülüğü görevine getirilen Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1967 yılında Amasya'da doğdu.1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. Arpaguş, Marmara Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cenk Tosun: Rakibe sordum, o bile 'elime çarptı' dedi

Maç sonunda resmen çıldırdı: Rakibe sordum o bile...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar

Çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.