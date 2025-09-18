Diyanet İşleri Başkanlığı'na Yeni Atama

(ANKARA)- Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yerine, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı karar ile 2017'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan ve sekiz yıllık görev süresi tamamlanan Ali Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul İl Müftülüğü görevine getirilen Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1967 yılında Amasya'da doğdu.1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. Arpaguş, Marmara Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.