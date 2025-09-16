Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışacağız'

Ali Erbaş, Ankara'da bir mekanın açılışında, iyilik ve sanatı ön planda tutarak, dünyayı iyiliğin değiştireceğini vurguladı. İyiliği yaymak için çalışacaklarını ve bunun bir topluluk olarak önem taşıdığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışacağız. Çünkü dünyayı iyilik değiştirir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nde (KAGEM) yapımı tamamlanan 'Bir Mekan İyilik & Sanat & Kahve' mekanının açılış programına katıldı. Erbaş, dünyayı iyiliğin değiştireceğini ve yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar ise çalışacaklarını belirtti.

Erbaş, buradaki konuşmasında, açılışı gerçekleştirilen mekanda iyiliğin anlatılacağını ve yaygınlaştırılacağını belirterek, "Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışacağız. Neden? Çünkü dünyayı iyilik değiştirir. Bunu biliyoruz. Peygamberler (Aleyhisselam) iyiliği yaymak için gönderilmiştir. Peygamber varisleri olarak bizler de insanlara iyiliği anlatmak ve kötülükten men etmek için varız. Bunu da Rabbimiz bizlere şöyle anlatıyor; 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten meneden bir topluluk bulunsun" ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, son olarak nice güzel iyiliklerin yaşanmasını temenni ettiğini mekanın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Açılış programına, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, 1. Hukuk Müşavir V. Ertuğrul Coşkun, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, TDV KAGEM çalışanları ve vakıf gönüllüleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
