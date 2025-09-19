Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Safi Arpaguş, görevi Ali Erbaş'tan devraldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının konferans salonunda gerçekleştirilen devir teslim töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Arpaguş, törende yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bugüne kadar büyük bir fedakarlık, samimiyet ve gayretle yürüten Erbaş'a teşekkür etti.

Erbaş'ın kurum hafızasında kalıcı izler bıraktığını, ilmi, tecrübeyi ve gayreti birleştirerek örnek hizmet anlayışı ortaya koyduğunu belirten Arpaguş, bu hizmetlerin sürekliliği ve daha ileriye taşınmasının ancak kurum çalışanlarının güçlü desteğiyle mümkün olacağını söyledi.

Arpaguş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın üstlendiği vazife, yalnızca idari bir görev değil aynı zamanda ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur'an'ın aydınlığı, sevgili Peygamber'imizin sünneti ve rehberliğinde milletimizin dini hayatına rehberlik eden bu kurum, tarih boyunca olduğu gibi bugün de toplumumuzun birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştiren müstesna bir mihver olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bilgi ve teknoloji çağında yaşayan insanlığın, çoğu zaman bunu yeryüzünde iyiliğin hakim olması için kullanmadığını, istismar ettiğini ve bilgi ahlakından uzak adımlar attığını anlatan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bilgi, ahlaktan yoksunlaştıkça insanlık değer kaybetmektedir. Eğitimin ruhundan, ilmin mana ve gayesinden mahrum bırakılan nice genç, bağnazlık, şiddet ve teröre savrulabilmektedir. Bu hususta hepimize düşen sorumluluk, öncelikle doğru bilginin ve sağlam kaynağın peşine düşmek, ilmi ehil ellerden almak, sonradan öğrendiğimiz ile amel etmektir. Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye ideali, sloganı 'yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar' olan bu kurum ve fedakar neferlerinin çaba ve gayretleri sayesinde vücut bulacaktır."

Arpaguş, görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"Teşkilatımızı her alanda daha iyi bir noktaya taşımanın mücadelesini verdik"

Görevini devreden Ali Erbaş da 19 yaşındayken imam olarak göreve başladığı Diyanet İşleri Başkanlığında 25 yılı aşkın süre çalışmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Görev süresi boyunca İslam'ın hayat veren ilke ve değerlerini insanlıkla buluşturmanın gayreti içinde olduğunu anlatan Erbaş, "İlk günden itibaren birlikte çalıştığımız çok kıymetli hocalarımızla çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimden yayıncılığa, aileden gençliğe, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar pek çok hizmetin içinde bulunduk. Teşkilatımızı her alanda daha iyi bir noktaya taşımanın mücadelesini verdik." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevini iki dönem boyunca kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Erbaş, bu ulvi emaneti Arpaguş'a devretmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Din hizmetinin herhangi bir mevki, makam ve statüye bağlı olmadığını belirten Erbaş, "Bilakis kulluğumuzun bir gereği ve bizim için bir hayat tarzıdır. Dolayısıyla bu alanda son nefesimize kadar çalışmayı ihmal edilemez bir vazife olarak telakki etmeliyiz. Başlangıçtan günümüze kadar Diyanet İşleri Başkanlığı gibi ülkemizin en önemli kurumlarından birisi olan bu kurumun başında reislik yapmış, ahirete irtihal etmiş olan bütün reislerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan bütün diyanet işleri başkanlarımıza hayırlı, bereketli, uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Devir teslim törenine Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları katıldı.