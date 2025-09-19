Birileri üşenmeyip hesapladı: İşte Ali Erbaş'ın alacağı emekli maaşı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

101 BİN TL EMEKLİ MAAŞI

Görev süresi uzatılmayan Ali Erbaş'ın emeklilik sürecine ilişkin hesaplamalar dikkat çekti. Erbaş'ın aylık emekli maaşının 101 bin TL civarında olacağı iddia ediliyor.

2.3-2.7 MİLYON TL İKRAMİYE

Bunun yanında, Erbaş'ın emekli ikramiyesinin de 2.3 milyon TL ile 2.7 milyon TL arasında olacağı öne sürüldü.

6 EMEKLİNİN MAAŞINA DENK

Türkiye'de en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre, Erbaş'ın alacağı bir aylık maaş yaklaşık 6 emeklinin maaşına eşdeğer olurken, emekli ikramiyesi de 137 emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor.

"ARABA" ÇIKIŞI OLAY OLMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, makam aracıyla ilgili eleştirilere yanıt verirken "Tepkiler yüzünden yeni bir araç alamıyoruz" demişti. Erbaş, eski başkan Mehmet Görmez'in 11 yaşındaki makam aracını kullandığını ve bir seyahati sırasında yolda kaldığını ifade etmişti.