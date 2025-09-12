Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kırgızistan'da Cuma Namazı Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'nde cuma namazı kıldırdı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 6. Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, temaslarının ikinci gününde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bişkek'te yaptırılan, 4 minaresiyle Türk mimari estetiğini yansıtan İmam Serahsi Camisi'ni ziyaret ederek, cami ve mescitlerin önemi konulu vaaz verdi ve cuma namazını kıldırdı.

Cuma namazının kılınması ve tesbihatın ardından Erbaş, Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauruzbay Taganuly ayrı ayrı dua yaptı.

Erbaş'a, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşaviri Salih Sezik eşlik etti.

Kırgızistan Müftülüğünü ziyaret ederek Kırgızistan Müftüsü Zakirov ile görüşen Erbaş, ayrıca Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) temaslarda bulundu.

Bişkek'te dün düzenlenen TDT Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 6. Toplantısı'nda, "İslam'da Ümmet Birliği" deklarasyonu kabul edilmiş, Fetva Konseyi'nin kararları onaylanmış ve çevre ile iklim değişikliği konusunda ortak çağrı yapılmıştı.