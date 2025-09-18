Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

ALİ ERBAŞ'TAN VEDA ZİYARETİ

Görev süresi dolan Ali Erbaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti basına kapalı gerçekleştirildi.

YERİNE SAFİ ARPAGUŞ ATANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, mevcut Başkan Ali Erbaş'ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

Prof. Dr. Safi Arpaguş