Aile Kurumuna Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri

Konya'da düzenlenen "Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri" çalıştayına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çağımızda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler, aile kurumu üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiler bırakmaktadır" dedi.

Konya'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katılımıyla "Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri" Uluslararası çalıştayı düzenlendi. Programın açılışında konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, "2025 yılı, Aile Yılı olarak köklerimizi yeniden hatırlama ve yarınlarımızı ihya etme vesilesiyle ilan edilmiştir. Bu anlamlı yılda, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın ve kıymetli misafirlerimizin teşrifiyle şehrimiz manevi bir baharı yaşamaktadır. Baki hakikat şudur ki; aile, insanı insan, toplumu millet, milleti ümmet kılan en temel cevherdir. Türk-İslam medeniyetinde aile, bir yuvadan öte, esasen can bağının mektebidir. Ecdadımız, nesilden nesile aktarılan değerlerle aileyi bir kale gibi görmüş ve bu kaleyi iman, ahlak ve merhametle korumuştur" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya aile iletişimini zayıflatıyor"

Günümüzde yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün aile kurumu üzerinde ciddi olumsuz etkiler bıraktığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün aile kurumunu tehdit eden pek çok sorundan bahsetmek mümkündür. Bunlardan bazılarına dikkatlerinizi çekmek isterim. Gelişen iletişim teknolojisiyle birlikte kendini iyiden iyiye hissettiren sanal sosyalleşme, insanların yalnızlaşmasına sebep olmaktadır. Bilhassa sosyal medyanın bilinçsizce kullanımı, aile içinde hayati bir role sahip olan iletişime büyük zararlar vererek sevgi bağlarını her geçen gün daha da zayıflatmaktadır. İletişimin zayıfladığı ailelerde sevgi, saygı, güven ve hoşgörü, yerini mesafeli ilişkilere ve yüzeysel birlikteliklere bırakmaktadır. Bununla birlikte sosyal medya aracılığıyla yürütülmekte olan çeşitli ifsat projeleri, aile yapısını zedelemekte, aile içi rollerin belirsizleşmesine ve kimlik krizlerine yol açmaktadır. Mahremiyeti zedeleyen, sadakati önemsizleştiren, kısa vadeli hazlara yönlendiren içerikler; aile kurumuna yönelik değer erozyonuna yol açmaktadır. Özellikle sosyal medya ve dijital platformların bilinçsizce kullanımı, aile içi iletişimi zayıflatmakta, bireylerin birbirinden uzaklaşmasına ve sanal bağımlılıkların oluşmasına yol açabilmektedir. Örneğin çocuk ve gençler arasında artan ekran bağımlılığı, onların sağlıklı sosyalleşmesini, kuşaklar arası değer aktarımını ve aile içi etkileşimi sekteye uğratmaktadır. Yeni medya unsurları üzerinden özendirilen madde bağımlılığı, şiddet, alkol ve kumar gibi olumsuzluklar ise aile kurumunu derinden sarsmakta ve parçalanmalara yol açmaktadır" diye konuştu.

"Modernite aileyi tehdit ediyor"

Modernitenin gençlere dayattığı alternatif hayat tarzının aile değerlerini aşındırdığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Modernite, özellikle genç kuşaklara dayattığı alternatif ve aykırı hayat tarzlarıyla, ailenin ve aileyi koruyan değerlerin ciddi boyutlarda aşınmasına sebebiyet vermiştir. Hatta insanın kendisi dışında bulunan her şeyi önemsizleştirmesine, değersizleştirmesine ve nihayetinden bireyselleşerek yalnızlaşmasına yol açmıştır. Bu durum, günümüzdeki evlenme oranlarında kendini açıkça göstermektedir. Evlenme oranlarının düşmesine karşın boşanma oranlarının artış göstermesi ve genç nüfusun artış hızının düşmesi, sadece nüfus istatistikleriyle yorumlanıp bırakılacak bir konu değildir. Bu istatistikler, toplumların geleceğinin tehdit altında olduğunu göstermektedir. Bu durum aynı zamanda manevi değerlere zarar veren bir yozlaşmaya işaret olarak okunmalıdır. Dolayısıyla boşanma oranlarındaki ve tek ebeveynli çocuk sayısındaki dikkat çekici artış, üzerinde önemle durulması gereken bir meseledir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığımız koordinesinde, ülkemiz genelinde sayıları 500'ü aşan Aile ve Dini Rehberlik Merkezlerinde aileyi güçlendirecek çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Diğer taraftan Başkanlığımız, aileyi tehdit eden şiddet, ihmal, istismar, bağımlılık gibi sorunlara karşı da önemli çalışmalar yapmaktadır. Gerek kurs ve seminer gibi aile eğitimleriyle; gerekse basılı, görsel ve dijital yayınlarla insanları bu konuda bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam etmektedir" şeklinde konuştu. - KONYA