Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sosyal Medya Aile Yapısını Tehdit Ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya aracılığıyla yürütülen çeşitli ifsat projelerinin aile yapısını zedelediğini söyledi.

Erbaş, Konya'da bir otelde "Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri" başlığında düzenlenen Uluslararası Aile Çalıştayı'nda, ailenin, insanlık tarihinin en köklü sosyal yapısı olduğunu dile getirdi.

Ailenin bir eğitim yuvası olduğunu, insanların kişilik ve karakterlerinin bu ocakta şekillendiğini vurgulayan Erbaş, kültürlerin gelecek nesillere aktarımı ve toplumların devamlılığının aileyle mümkün olduğunu söyledi.

"Sanal sosyalleşme, insanların yalnızlaşmasına sebep olmaktadır"

Erbaş, bu çağda hızlı değişim ve dönüşümlerin aile kurumu üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiler bıraktığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanal sosyalleşme, insanların yalnızlaşmasına sebep olmaktadır. Bilhassa sosyal medyanın bilinçsizce kullanımı, aile içinde hayati bir role sahip olan iletişime büyük zararlar vererek sevgi bağlarını her geçen gün daha da zayıflatmaktadır. İletişimin zayıfladığı ailelerde sevgi, saygı, güven ve hoşgörü, yerini mesafeli ilişkilere ve yüzeysel birlikteliklere bırakmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla yürütülmekte olan çeşitli ifsat projeleri, aile yapısını zedelemekte, aile içi rollerin belirsizleşmesine ve kimlik krizlerine yol açmaktadır. Mahremiyeti zedeleyen, sadakati önemsizleştiren, kısa vadeli hazlara yönlendiren içerikler, aile kurumuna yönelik değer erozyonuna yol açmaktadır."

Özellikle sosyal medya ve dijital platformların bilinçsizce kullanımının aile içi iletişimi zayıflattığına değinen Erbaş, çocuk ve gençler arasında artan ekran bağımlılığının da kuşaklar arası değer aktarımını ve aile içi etkileşimi sekteye uğrattığını anlattı.

Erbaş, yeni medya unsurlarıyla özendirilen madde bağımlılığı, şiddet, alkol ve kumar gibi olumsuzlukların, aile kurumunu derinden sarstığını belirterek, aile içi stresi artıran pek çok yapısal sorunların olduğunu aktardı.

"Aile kurumunu koruyacak, güçlendirecek tedbirlerin ivedilikle alınması elzemdir"

Evlenme oranlarının düştüğünü, boşanma oranlarının arttığını ve genç nüfusun artış hızının düşmesinin sadece istatistikle yorumlanamayacağını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu istatistikler, toplumların geleceğinin tehdit altında olduğunu göstermektedir. Bu durum aynı zamanda manevi değerlere zarar veren bir yozlaşmaya işaret olarak okunmalıdır. Dolayısıyla boşanma oranlarındaki ve tek ebeveynli çocuk sayısındaki dikkat çekici artış, üzerinde önemle durulması gereken bir meseledir. Şu bir gerçek ki insanoğlu, nimetin kıymetini onu kaybedince anlamak gibi bir yanılgı içindedir. Aile de çoğu zaman içindeyken değeri tam olarak anlaşılmayan nimetlerden biridir. İçinde yaşadığımız çağın getirdiği alışkanlıklar, ne yazık ki ailenin yeri doldurulamaz bir nimet olduğu gerçeğini gölgelemektedir. Dolayısıyla her geçen gün örselenen, yıpranan bu önemli kurumu koruyacak, güçlendirecek tedbirlerin ivedilikle alınması elzemdir."

Erbaş, yaşanabilir bir dünyanın yeryüzünde adalete, merhamete, sevgi ve saygıya dayalı bir hayat nizamı inşa etmekle mümkün olacağını belirterek, bunun da sağlam ve sağlıklı bir aile kurumuyla gerçekleştirileceğini anlattı.

Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor

Diyanet İşleri Başkanlığının, aileye yönelik faaliyetlerini bu anlayışla sürdürdüğüne değinen Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkanlığımızın ailenin kurulması, korunması, güçlendirilmesi ile ülkemizin dinamik nüfus yapısının muhafaza edilmesine yönelik katkıları, günden güne artarak devam etmektedir. Başkanlığımız, ülkemiz genelinde sayıları 500'ü aşan Aile ve Dini Rehberlik Merkezlerinde aileyi güçlendirecek çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Diğer taraftan Başkanlığımız, aileyi tehdit eden şiddet, ihmal, istismar, bağımlılık gibi sorunlara karşı da önemli çalışmalar yapmaktadır. Gerek kurs ve seminer gibi aile eğitimleriyle gerekse basılı, görsel ve dijital yayınlarla insanları bu konuda bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ve önümüzdeki on yılın 'Aile On Yılı' ilan edildiği malumunuzdur. Bu durum bizlere önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Bu şuurla ailenin tüm üyelerine yönelik farkındalık çalışmaları ve rehberlik faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürüyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda katılımcılar, görüş ve önerilerini sundu.