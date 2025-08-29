İstanbul'da Gazze İçin Boykot Çağrısı

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya gelen 50 ülkeden 150'yi aşkın İslam alimi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde kılınan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında İsrail için boykot çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Siyonist rejim Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapmaktadır. Bizim inancımızda, zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak haramdır, yasaktır. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey var. Ulusal ve uluslararası boyutta işgalci siyonistlerin mallarını boykota devam" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya gelen 50 ülkeden 150'yi aşkın İslam alimi, Gazze'de yaşanan soykırım ve insanlık dramına dikkat çekmek için "İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze" konferansı kapsamında bir araya geldi. Konferans kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde cuma namazı kılındı. Cuma namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaparak İsrail için boykot çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Malumlarınız olduğu üzere, Dünyanın 50 ülkesinden 150'yi aşkın ilim insanı Gazze için yapılabilecekleri, yapılması gerekenleri müzakere etmek üzere İstanbul'da kapsamlı bir konferans düzenlediler. Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazının ardından bir basın toplantısıyla açılışı yapılan söz konusu çalışma hafta içi devam etti ve sona erdi. Biraz sonra söz konusu toplantı ile ilgili sonuç bildirisi dünya kamuoyu ile paylaşılacak. Kurulduğu günden beri gerçekleştirdiği cinayetlere sessiz kalınmasından cesaret alan Filistin'deki işgalci siyonist rejim, kirli emelleri uğruna Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapıyor. Bu alçakça saldırı ve soykırım karşısında bazı dünya devletleri, adeta siyonist işgalci tarafından esir alınmışçasına doğrudan ya da dolaylı olarak katillere destek oluyor. Bir avuç azgın ve sapkın topluluk tüm dünyayı topyekün bir felakete sürüklüyor. Bu korkunç zulüm ve insanlık dışı işgale karşı, iman dolu yüreğinden başka hiçbir imkanı kalmayan Filistin'in, Gazze'nin cesur ve onurlu halkı büyük bir direniş sergiliyor. Onların bu asil mücadelesini her bakımdan desteklemek ve soykırımı durdurmak için mücadele etmek, dini, ırkı, mezhebi, kültürü ne olursa olsun her insan için bir vicdan ve ahlak meselesidir. Her devlet için hukuk ve meşruiyet meselesidir. Her Müslüman için iman ve kulluk meselesidir. Bizim inancımızda, zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak haramdır, yasaktır. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey var. Ulusal ve uluslararası boyutta işgalci siyonistlerin mallarını boykota devam. Evet boykota devam. Milletimiz asırlar boyu hep mazlumun yanında zalimin karşısında yer almıştır. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Allah'ın inayetiyle zalimler kirli emellerine asla ulaşamayacaktır. Yeter ki bütün Müslümanlar, bütün vicdanlı insanlar bir olsun, beraber olsun. İşte o zaman zalimler Mazlum yüreklerin karşısında hüsrana uğrayacaktır. Bu zulme sessiz kalan da maşeri vicdanda mahküm olacaktır. Hesap gününde pişman olacaktır" açıklamasında bulundu.

Açıklamaların ardından Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği çalıştayın sonuç bildirgesini açıkladı. - İSTANBUL