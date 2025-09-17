Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanı mı olacak? Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ali Erbaş, yasayla belirlenen azami iki dönemlik başkanlık görevini tamamlayarak 17 Eylül 2025'te görevini devredecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında yeni Diyanet İşleri Başkanı'nı ataması bekleniyor. Erbaş'ın yerine kimin geleceği merak konusu olurken, en güçlü adayın Safi Arpaguş olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

Safi Arpaguş, akademik kariyerini ilahiyat alanında sürdüren deneyimli bir akademisyen ve din adamıdır. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olan Arpaguş, ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1990 yılında tamamladı. Akademik hayatına 1992 yılında Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Safi Arpaguş, yüksek lisansını 1994, doktorasını ise 2001 yılında tamamladı.

2008'de doçent, 2014'te profesör unvanını alan Arpaguş, 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı yaptı. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atandı ve hâlen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi ve başkanıdır.

SAFİ ARPAGUŞ KAÇ YAŞINDA?

Safi Arpaguş, 1967 yılında doğmuştur ve 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. Yaklaşık dört buçuk on yıllık akademik ve idari kariyeri boyunca, ilahiyat alanındaki uzmanlığı ve deneyimi ile tanınan Arpaguş, yaşına rağmen dinî ve bilimsel çalışmalara aktif olarak devam etmektedir. Yaşı ve tecrübesiyle, genç nesillere hem akademik hem de dini anlamda önemli katkılar sunmaktadır.

SAFİ ARPAGUŞ NERELİ?

Safi Arpaguş, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Amasya iline bağlı Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Amasyalı olan Arpaguş, memleketinin kültürel ve tarihi zenginliklerinden etkilenerek yetişmiş, bölgesinin geleneksel değerleriyle yoğrulmuş bir isimdir. Hem köklerine bağlılığı hem de akademik başarısıyla, memleketinin gurur kaynaklarından biri olarak gösterilmektedir.

SAFİ ARPAGUŞ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MI OLUCAK?

Safi Arpaguş'un Diyanet İşleri Başkanı olarak atanıp atanmayacağı, kamuoyunda yoğun şekilde merak edilen bir konu. Ancak şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresinin 17 Eylül 2025'te sona ermesi nedeniyle, yerine kimin getirileceğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar ve tahminler bulunuyor.

Safi Arpaguş, güçlü adaylar arasında gösteriliyor ve akademik kariyeri, dini alanlardaki deneyimi nedeniyle öne çıkıyor. Resmi atama kararı Cumhurbaşkanı tarafından eylül ayında açıklanacak. Bu nedenle, kesin bir bilgi için yetkili mercilerin açıklamaları bekleniyor.