Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Gazze'ye Umut Ol" yürüyüşünde dua etti
Filistin'e Destek Platformu'nu oluşturan sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla İstanbul'da yürüyüş düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Gazze'ye Umut Ol" yürüyüşünde dua etti.
ELLER GAZZE İÇİN SEMAYA AÇILDI
Beyazıt Meydanı'ndan başlayan yürüyüşün son bulduğu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin önünde ise eller Gazze için semaya açıldı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN GAZZE'DEKİ ZULMÜN ERMESİ İÇİN DUA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki zulmün ermesi binlerce kişiyle birlikte dua etti.