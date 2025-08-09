Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Gazze'ye Umut Ol" yürüyüşünde dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Gazze'ye Umut Ol' yürüyüşünde dua etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'e Destek Platformu'nu oluşturan sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla İstanbul'da yürüyüş düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Gazze'ye Umut Ol" yürüyüşünde dua etti.

Filistin'e Destek Platformu'nu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla ' Gazze'ye Umut Işığı Ol' sloganıyla İstanbul'da yürüyüş düzenlendi.

ELLER GAZZE İÇİN SEMAYA AÇILDI

Beyazıt Meydanı'ndan başlayan yürüyüşün son bulduğu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin önünde ise eller Gazze için semaya açıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN GAZZE'DEKİ ZULMÜN ERMESİ İÇİN DUA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki zulmün ermesi binlerce kişiyle birlikte dua etti.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı! Hasarın boyutu görüntülendi

Alevlerin sardığı ilimizle ilgili beklenen haberi Bakan Yumaklı verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.